Чек-лист: где не стоит хранить парфюм

Даже самый точно подобранный парфюм перестанет радовать вас очень скоро, если вы не соблюдаете правила его хранения. “Рамблер” подготовил чек-лист, сверившись с которым, вы точно не допустите ошибку.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Место под солнцем

Если трюмо или полка для ваших косметических средств находится под прямыми солнечными лучами, то вам следует знать, что регулярное “облучение” ускоряет химические реакции. Как итог – стабильность парфюма и его ароматическая композиция могут измениться.

Ванная комната

Часто парфюм хранят в ванной комнате, что тоже не будет правильным решением. На содержимое любимых флаконов негативно влияют повышенная влажность в помещении и температура. Поэтому лучше унести духи и туалетную воду оттуда.

Холодильник

Еще одна крайность – хранение в холодильнике. Напомним, эксперты в области парфюмерии рекомендуют не забывать о благоприятном температурном режиме для ароматов. Его диапазон колеблется от +22°С до +10°С. Следовательно, в бытовом холодильнике духам не место.

Бардачок автомобиля

Подходящий парфюм помогает завершить образ и чувствовать себя увереннее. Хотите иметь любимый аромат всегда при себе? Не спешите убирать его в бардачок. В момент движения машина сильно нагревается, а во время остановки и стоянки резко остывает. Такие перепады температуры наверняка испортят аромат.