Эксперты назвали привычки в питании для здоровой кожи

Для сохранения здоровья кожи следует пить с утра больше воды и добавить в рацион авокадо.

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Как сообщает портал Eat This, Not That, некоторые питательные вещества способствуют регенерации клеток кожи, уменьшению морщин и защите кожи от ультрафиолетовых лучей. Среди «помощников» витамин С, жиры омега-3 и витамин D.

Как утверждают специалисты, утром следует пить много воды, которая поможет вывести токсины из организма и придать коже эластичность. Также не помешает добавить в свой рацион авокадо, в нем содержится много полезных жиров, защищающих кожу от преждевременного старения и акне и уменьшающих риск развития рака кожи.

Не стоит забывать и о фруктах с ягодами, потому что они содержат множество антиоксидантов, которые снижают воспаление в организме и защищают кожу от вредного воздействия солнца.

Рекомендуют эксперты и полюбить овсянку, так как в ней содержится бета-глюкан, ускоряющий регенерацию кожи и тормозящий процесс ее старения, а также способствующий выработке коллагена и укреплению кожного барьера.