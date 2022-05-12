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1 час назад

Блогерша призвала отказаться от диет перед отпуском

Lenta.ru

Блогерша призвала отказаться от диет перед отпуском ради стабильного эмоционального состояния. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.

Блогерша призвала отказаться от диет перед отпуском
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша Алекс Лайт поделилась фотографией, на которой она позирует спиной к камере, демонстрируя жировые складки на коже и целлюлит. В подписи девушка призвала подписчиков наслаждаться летом, вне зависимости от количества набранных лишних килограммов. Кроме того, она посоветовала отказаться от похудения перед началом пляжного сезона.

Пользовательница соцсети признается, что «морила себя голодом» и диетами перед каждой поездкой в отпуск, однако это сделало ее несчастной и подавленной.

«Я чувствовала себя ужасно из-за явного недостатка питания. Меня просто поглотили мысли о еде»,

— пояснила она.

По словам блогерши, никто из друзей, находящихся с ней в отпуске, не обращал внимания на ее вес, однако все переживали за нестабильное моральное состояние.

«На всех фотографиях в бикини я выгляжу грустной и бездушной — я вижу боль за улыбкой. И все ради того, чтобы я могла выглядеть немного худее?»

— заключила Лайт.

Комментаторы поблагодарили юзершу за честность.

«Как получить "пляжное" тело? Возьмите свое великолепное крутое тело на пляж и живите! Развлекайтесь, ешьте вкусную еду, пейте то, что любите. Танцуйте и делайте фото — готово», «Быстрое похудение действительно делает нас несчастными», «Спасибо за искренность! Это особенно важно знать тем из нас, у кого есть дочери. Мы носим бикини каждый год»,

— высказались они.

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