Блогерша раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото в соцсетях

Блогерша Наташа Сандху раскрыла секрет подтянутых ягодиц на пляжных фотографиях. Ее публикация в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовала журналистов Daily Star.

Инфлюенсер разместила коллаж из двух снимков, с помощью которого решила показать обратную сторону безупречных публикаций в соцсетях. Девушка запечатлела себя на камеру в ярко-красном купальнике и продемонстрировала, как можно в считанные секунды визуально изменить форму ягодиц.

На одном из кадров Сандху позировала в расслабленном положении, из-за чего на ее коже был заметен целлюлит. Для второго фото блогерша подтянула плавки, превратив их в стринги — за счет данного трюка бедра обрели округлый и более выраженный силуэт, а ноги зрительно стали длиннее. «Просто напоминаю, на обеих фотографиях я», — добавила юзерша.

Смелость активистки бодипозитива восхитила подписчиков, о чем они принялись высказываться в комментариях.