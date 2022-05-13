Блогерша показала лицо после неудачного татуажа и удивила подписчиков

«Мне очень жаль, что так получилось. Хорошо, что ты нашла смелость поделиться, люди должны знать», «Когда я увидела ваше фото, я не поверила! Как можно было такое сделать?», «Может она была пьяна во время процедуры?» — писали пользователи сети.