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43 минуты назад

Как правильно ухаживать за кожей в летний период

РИА "ФедералПресс"

Ухаживать за собой – дело не такое легкое, как кажется на первый взгляд. Визажист Галина Пантелеева рассказала Marie Claire о правильных шагах при бьюти-процедурах.

Как правильно ухаживать за кожей в летний период
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Очищение

Чтобы выбрать очищение, нужно понять тип кожи. Если вы видите расширенные поры, блеск на лице – кожа жирная. Если чувствуете стягивание и «островки» – сухая. Также кожа может быть комбинированной, пишет Marie Claire. В первом случае лучше умываться гелями. Они регулируют секрецию сальных желез. В втором – пенками, а в третьем можно миксовать.

Тонизирование

«Выбирайте тоники или тонеры, в состав которых входят натуральные ингредиенты. Затем можно использовать сыворотку или ампульное средство», – советует визажист.

Средство нужно наносить похлопывающим движением и не растягивать кожу. Не забываем о зоне шеи и декольте.

Вечернее очищение

Для вечернего демакияжа можно использовать мицеллярную воду, молочко, гидрофильное масло или двухфазное средство. Далее подойдут гели или пенки. Перед сном нужно нанести сыворотку, а через 3-5 минут крем для лица и шеи.

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