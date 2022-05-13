Как правильно ухаживать за кожей в летний период

Ухаживать за собой – дело не такое легкое, как кажется на первый взгляд. Визажист Галина Пантелеева рассказала Marie Claire о правильных шагах при бьюти-процедурах.

Очищение

Чтобы выбрать очищение, нужно понять тип кожи. Если вы видите расширенные поры, блеск на лице – кожа жирная. Если чувствуете стягивание и «островки» – сухая. Также кожа может быть комбинированной, пишет Marie Claire. В первом случае лучше умываться гелями. Они регулируют секрецию сальных желез. В втором – пенками, а в третьем можно миксовать.

Тонизирование

«Выбирайте тоники или тонеры, в состав которых входят натуральные ингредиенты. Затем можно использовать сыворотку или ампульное средство», – советует визажист.

Средство нужно наносить похлопывающим движением и не растягивать кожу. Не забываем о зоне шеи и декольте.

Вечернее очищение