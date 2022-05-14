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2 часа назад

Компоненты в косметике, которых нужно избегать

Руководитель косметологической клиники в Великобритании Ребекка Грин назвала компоненты в косметике, которых нужно избегать, сообщает радио КП.

Компоненты в косметике, которых нужно избегать
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, в составе бьюти-продукта нужно опасаться спирта. Грин также посоветовала не покупать косметику, в составе которой есть минеральное масло.

"Спросите себя: "Вы бы намазали вазелином все лицо?" Скорее всего, нет. Нанесение нефтесодержащего продукта не лучшим образом отражается на коже",

– пояснила эксперт.

Специалист добавила, что для красоты кожи нужно регулярно использовать SPF, витамин С и ретинол. Эти компоненты не только положительно влияют на выработку коллагена, помогают замедлять старение, но и придают коже сияние.

Красота,
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