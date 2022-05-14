Руководитель косметологической клиники в Великобритании Ребекка Грин назвала компоненты в косметике, которых нужно избегать, сообщает радио КП.

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По ее словам, в составе бьюти-продукта нужно опасаться спирта. Грин также посоветовала не покупать косметику, в составе которой есть минеральное масло.

"Спросите себя: "Вы бы намазали вазелином все лицо?" Скорее всего, нет. Нанесение нефтесодержащего продукта не лучшим образом отражается на коже",

– пояснила эксперт.