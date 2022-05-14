Руководитель косметологической клиники в Великобритании Ребекка Грин назвала компоненты в косметике, которых нужно избегать, сообщает радио КП.
По ее словам, в составе бьюти-продукта нужно опасаться спирта. Грин также посоветовала не покупать косметику, в составе которой есть минеральное масло.
"Спросите себя: "Вы бы намазали вазелином все лицо?" Скорее всего, нет. Нанесение нефтесодержащего продукта не лучшим образом отражается на коже",
– пояснила эксперт.
Специалист добавила, что для красоты кожи нужно регулярно использовать SPF, витамин С и ретинол. Эти компоненты не только положительно влияют на выработку коллагена, помогают замедлять старение, но и придают коже сияние.