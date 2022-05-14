7 несовместимых с походом к косметологу привычек

Российский врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая назвала семь несовместимых с походом к косметологу привычек. Комментарий эксперта приводят «Аргументы и факты».

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Специалист перечислила совершаемые клиентами ошибки, которые снижают эффективность проведенных бьюти-процедур. Так, в их число вошла привычка трогать руками лицо, а также использование тонального крема, посещение бани, сауны или бассейна после чистки закупоренных пор и воспалений.

«Горячий воздух, повышенная влажность, хлорированная вода в бассейне могут ухудшить регенеративные функции кожи и стать причиной раздражения и без того травмированного лица. Кроме того, хлорированная вода способна привести к аллергической реакции»,

— отметила дерматолог, добавив, что данную процедуру также не рекомендуется проводить вслед за мезотерапией.

Помимо этого, к подобным вредным действиям врач отнесла нахождение под прямыми солнечными лучами или в солярии после нарушающих целостность кожного покрова манипуляций. В то же время она порекомендовала воздержаться от алкоголя и спорта после ботулинотерапии и инъекций филлеров.

«Введение препаратов под кожу плохо сочетается со спиртным, поскольку организм нуждается в восстановлении. Тренировки влияют на метаболизм и могут свести на нет всю воссозданную красоту»,