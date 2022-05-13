Стрижка японских принцесс стала новым трендом

Популярная японская стрижка химэ (в переводе — «принцесса») стала новым трендом у женщин благодаря соцсети TikTok. Соответствующий материал публикует американская версия журнала Allure.
Речь идет о прическе, подразумевающей длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей — укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо. Издание утверждает, что в древности таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также после вступления в брак.
Журналисты подчеркивают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос.
«Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново»,
— добавляет владелец американского салона красоты Neon Moon Скип Феллерс.
Известно, что TikTok-ролики, демонстрирующие химэ, набирают сотни тысяч просмотров. Помимо этого, стрижке отдают предпочтение лидеры женских K-pop групп, таких как TWICE и Blackpink, а также манекенщицы мировых брендов, в частности Prada, во время модных показов.