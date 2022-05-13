Стрижка японских принцесс стала новым трендом

Популярная японская стрижка химэ (в переводе — «принцесса») стала новым трендом у женщин благодаря соцсети TikTok. Соответствующий материал публикует американская версия журнала Allure.

Речь идет о прическе, подразумевающей длинные волосы с челкой, состоящей из двух частей — укороченной прямой на лбу и боковой, обрамляющей лицо. Издание утверждает, что в древности таким образом стригли японских принцесс, когда они достигали совершеннолетия, а также после вступления в брак.

Журналисты подчеркивают, что такая прическа требует тщательного ухода и регулярной горячей укладки, особенно для непослушных и вьющихся волос.

«Эта стрижка лучше всего подходит тем, кто любит веселиться и открывать себя заново»,

— добавляет владелец американского салона красоты Neon Moon Скип Феллерс.