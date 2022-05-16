Врач рассказала, как правильно защититься от палящего солнца

Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко дала советы, как правильно защитить свою кожу от палящего солнца без вреда здоровью.

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— Работать на приусадебном участке следует при температуре воздуха не выше 25 градусов. Самое подходящее время для огородных работ — утро и вечер, — рассказала специалист.

Так, от ярких солнечных лучей эффективно защитят легкая хлопчатобумажная одежда и головной убор. Но не следует пренебрегать и защитными кремами — их выбор сейчас достаточно велик.