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4 часа назад

Названы четыре продукта для замедления старения кожи

Lenta.ru

Врачи-диетологи заявили, что правильное питание может предотвратить появление мелких и глубоких морщин и сохранить здоровый и молодой цвет лица. В беседе с изданием ETNT специалисты назвали четыре продукта, которые надо есть утром для замедления старения кожи.

Названы четыре продукта для замедления старения кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач-диетолог, магистр Мелисса Митри рекомендовала включить в утренний рацион авокадо. Этот продукт, по ее словам, богат омега-3 жирными кислотами, которые помогут защитить кожу от преждевременного старения, уменьшить воспалительные процессы и одновременно увлажнить кожу. Также омега-3 снижает чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения.

В свою очередь зарегистрированный диетолог-нутрициолог Сара Чатфилд предложила всем желающим сохранить кожу молодой и здоровой как можно дольше начинать утро не с кофе, а со стакана воды. Эта привычка поможет запустить процесс пищеварения и поддержать эластичность кожи на должном уровне. Также для замедления процесса старения стоит употреблять овсянку, сказала зарегистрированный диетолог Джанет Коулман. В этой каше содержится бета-глюкан — вид растворимой клетчатки, способствующий заживлению кожи и восстановлению иммунных клеток кожи и клеток, вырабатывающих коллаген.

В качестве альтернативы овсянке Митри посоветовала есть яйца.

«Они содержат высококачественный белок, а также витамин D, который, как было доказано, способствует сохранению здоровья кожи, — пояснила диетолог. — Добавление в рацион продуктов, содержащих витамин D, поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и уменьшить вероятность образования морщин».

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