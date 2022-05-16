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38 минут назад

Дерматолог назвала провоцирующие выпадение волос прически

Lenta.ruиещё 1

Дерматолог Лили Талакуб назвала четыре типа причесок, провоцирующих выпадение волос. На ее TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Названы провоцирующие выпадение волос прически
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист разместила видео, на котором показала вредные для здоровья волос укладки. По мнению эксперта, выпадение могут спровоцировать привычные для многих способы собрать волосы. В связи с этим следует избегать слишком тугих гладких причесок, таких как классический пучок балерины.

Причиной выпадения волос также может стать высокий конский хвост, для которого волосы зачесываются наверх и завязываются резинкой на макушке. Помимо этого, Талакуб не рекомендует носить прически, для которых характерно большое натяжение волос наверх.

Кроме того, негативно сказываются на здоровье и внешнем виде локонов плетение кос и наращивание волос. Утверждается, что данные прически истончают пряди от корней.

Красота,
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