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1 час назад

Хирург назвал россиянам способные состарить лицо пластические операции

Lenta.ru

Пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянам пластические операции, которые способны визуально состарить лицо. Комментарий эксперта приводит издание Peopletalk.

Хирург назвал способные состарить лицо операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач внес в список методики лифтинга верхней трети лица: броулифт, височную подтяжку и подтяжку лба. По его словам, после данных процедур брови могут оказаться расположены слишком высоко, что приводит к ухудшению внешнего вида. Кроме того, собеседник издания назвал неуместными сделанные раньше положенного срока круговую или коронарную подтяжки лица.

«Лицо будет выглядеть слишком перетянутым, неестественно гладким, без единой морщины. Теряются уникальные черты внешности, и пациент выглядит пластиковой куклой без эмоций и мимики»,

— пояснил медик.

Кроме того, Гогиберидзе включил в данный перечень липосакцию лица с чрезмерным иссечением подкожно-жировой клетчатки, а также удаление комков Биша.

В апреле пластический хирург Тигран Алексанян раскрыл россиянам самые популярные у мужчин операции по коррекции внешности. Врач включил в данный список ринопластику и отопластику, к которым часто прибегают профессиональные спортсмены, получившие травмы носа или ушей. Кроме того, медик назвал блефаропластику (пластику век) одной из самых востребованных у клиентов клиник процедур.

Красота,Тигран Алексанян,
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