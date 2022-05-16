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56 минут назад

Какая косметика действительно помогает омолаживать кожу

Ferra.ruиещё 1

Издание The Conversation рассмотрело три самых популярных ингредиента косметики, которая позиционируется как средство против старения. Есть ли какие-то доказательства, что эти ингредиенты работают и омолаживают кожу?

Какая косметика действительно помогает омолаживать кожу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Витамин C

Производители утверждают, что продукты, содержащие витамин С, «осветляют» кожу и стимулирует выработку коллагена. Однако данный витамин сложно доставить в кожу. Это связано с тем, что внешний слой кожи, эпидермис, действует как барьер. Но некоторые исследования показывают, что концентрации витамина С выше 5% могут воздействовать на кожу. Другие работы также показывали, что витамин С, ежедневно наносимый на кожу, может заметно уменьшить гиперпигментацию, вызванную солнцем. Однако неизвестно, насколько сохраняется этот эффект.

Гиалуроновая кислота

Исследование 2011 года, в котором приняли участие 76 женщин в возрасте от 30 до 60 лет, показало, что использование кремов, содержащих 0,1% гиалуроновой кислоты, два раза в день в течение двух месяцев увлажняет кожу и делает её более эластичной. Но это касается только кремов, в которых молекулы гиалуроновой кислоты были меньше по размеру. А многие популярные кремы для кожи, содержащие гиалуроновую кислоту, не сообщают вам точный размер молекул.

Ретинол

Исследования на человеческих клетках и тканях показывают, что продукты, содержащие ретинол, могут влиять на внешний вид кожи. Так, использование продукта с содержанием ретинола не менее 0,4% три раза в неделю в течение шести месяцев действительно уменьшало появление морщин.

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