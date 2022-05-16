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46 минут назад

Раскрыт секрет стройности 71-летней принцессы Анны

Lenta.ru

Медицинский директор британской клиники по снижению веса Шарлотта Нортон раскрыла секрет стройности дочери королевы Елизаветы II — 71-летней принцессы Анны. Ее слова приводит Daily Express.

Раскрыт секрет стройности 71-летней принцессы Анны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка по похудению считает, что принцесса соблюдает специальную диету. Кроме того, поддерживать красивую фигуру помогает активный образ жизни. По словам Нортон, принцесса сжигает больше калорий, чем потребляет, предпочитает нежирное мясо и ограничивает себя в сладком. Она регулярно ест лосось, цельные яйца и говядину, но особенно любит копченую сельдь, которая богата белком, помогающим избежать потери мышечной массы.

Нортон отметила, что принцесса пьет много воды, ест небольшими порциями и избегает голодания. «В 71 год метаболизм вялый, а голодание только еще больше его замедлит», — объяснила она.

Несмотря на возраст, Анна продолжает заниматься верховой ездой и любит пешие прогулки. «Ходьба помогает поддерживать здоровый вес, снижая при этом вероятность развития сердечных заболеваний, инсульта, рака толстой кишки или диабета», — объяснила Нортон.

Ранее сообщалось, что приближенные испанской королевы Летиции раскрыли секрет ее стройности. По их словам, она отказалась от кофе, алкоголя и газировки ради красивой фигуры.

Красота,Елизавета II,
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