Ситуации бывают разные, иногда случается так, что нет совершенно никакой возможности записаться на маникюр к мастеру. Тем временем ногти не ждут, а продолжают расти, и вот они уже не просто выглядят не опрятно, но и в любой момент могут сломаться. Что делать? «Рамблер» рассказывает, как снять гель-лак в домашних условиях и не повредить ногти.
В среднем специалисты рекомендуют носить покрытие не более двух-трех недель, все зависит от того, насколько быстро у вас растут ногти. Почему нельзя носить дольше?
При длительном ношении возрастает нагрузка на свободный край ногтевой пластины, из-за чего ноготь может сломаться, а также страдает и корень, из-за чего ногтевая пластина может деформироваться. По этим причинам гель-лак нужно снимать вовремя.
На самом деле людям нравится сдирать болячки, давить прыщи, отрывать заусенцы — этому есть научное объяснение, но оставим его психологам.
А сами твердо запомним — гель-лак ни в коем случае нельзя пытаться оторвать от ногтя, иначе оно снимется вместе с верхним слоем ногтевой пластины, которую потом придется долго восстанавливать. Предлагаем воспользоваться другими способами.
Мастера используют профессиональные аппараты для удаления гель-лака. Но существуют и домашние приборы для аппаратного маникюра.
Их мощность ниже, чем в салоне, но при определенной сноровке с их помощью можно снять гель-лак с ногтя. Для этих целей выбирать нужно специальные керамические фрезы, которыми можно снять гель-лак, не повредив ногтевую пластину.
Существуют специальные салфетки, пропитанные составом для снятия гель-лака. Они продаются в индивидуальных упаковках. На десять пальцев нужно десять салфеток. Просто отрезаете уголок, надеваете на палец и ждете, когда средство подействует. Время будет указано на упаковке. Затем по одному снимаете, удаляете гель-лак с помощью апельсиновой палочки, немного шлифуете самым мягким бафом и наносите маcло для кутикулы и ногтей.
Это самый доступный способ удаления гель-лака, но и самый затратный по времени. Кроме терпения, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Как видите, ничего сложного в этом нет, нужно лишь знать некоторые нюансы, чтобы не повредить собственные ногти.