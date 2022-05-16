Ситуации бывают разные, иногда случается так, что нет совершенно никакой возможности записаться на маникюр к мастеру. Тем временем ногти не ждут, а продолжают расти, и вот они уже не просто выглядят не опрятно, но и в любой момент могут сломаться. Что делать? «Рамблер» рассказывает, как снять гель-лак в домашних условиях и не повредить ногти.

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В среднем специалисты рекомендуют носить покрытие не более двух-трех недель, все зависит от того, насколько быстро у вас растут ногти. Почему нельзя носить дольше?

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При длительном ношении возрастает нагрузка на свободный край ногтевой пластины, из-за чего ноготь может сломаться, а также страдает и корень, из-за чего ногтевая пластина может деформироваться. По этим причинам гель-лак нужно снимать вовремя.

Как нельзя снимать гель-лак в домашних условиях

На самом деле людям нравится сдирать болячки, давить прыщи, отрывать заусенцы — этому есть научное объяснение, но оставим его психологам.

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А сами твердо запомним — гель-лак ни в коем случае нельзя пытаться оторвать от ногтя, иначе оно снимется вместе с верхним слоем ногтевой пластины, которую потом придется долго восстанавливать. Предлагаем воспользоваться другими способами.

Фреза

Мастера используют профессиональные аппараты для удаления гель-лака. Но существуют и домашние приборы для аппаратного маникюра.

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Их мощность ниже, чем в салоне, но при определенной сноровке с их помощью можно снять гель-лак с ногтя. Для этих целей выбирать нужно специальные керамические фрезы, которыми можно снять гель-лак, не повредив ногтевую пластину.

Салфетки

Существуют специальные салфетки, пропитанные составом для снятия гель-лака. Они продаются в индивидуальных упаковках. На десять пальцев нужно десять салфеток. Просто отрезаете уголок, надеваете на палец и ждете, когда средство подействует. Время будет указано на упаковке. Затем по одному снимаете, удаляете гель-лак с помощью апельсиновой палочки, немного шлифуете самым мягким бафом и наносите маcло для кутикулы и ногтей.

Фольга

Это самый доступный способ удаления гель-лака, но и самый затратный по времени. Кроме терпения, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Пилка с абразивностью 100/180 грит

Средство для снятия лака, содержащее ацетон

Ватные диски

Фольга

Апельсиновые палочки

Масло для кутикулы

Крем для рук

Инструкция

Нанесите немного крема на кожу вокруг ногтей, чтобы защитить ее от действия средства для снятия лака. Также кожу вокруг ногтей можно смазать вазелином. Возьмите пилку и спилите с ее помощью верхнюю часть покрытия. Разрежьте ватные диски на четвертинки, пропитайте каждую средством для снятия лака. По очереди на каждый ноготь положите ватный диск, пропитанный средством для снятия лака, и накройте колпачком, скрученным из фольги. Оставьте на 15-20 минут. Снимите фольгу с одного пальца и начните убирать гель-лак с помощью апельсиновой палочки. Если лак слишком крепко держится, еще раз приложите ватный диск и наденьте на палец фольгу. После того, как гель-лак будет снят со всех ногтей, пройдитесь по ним мягким бафом. Затем нанесите на кутикулу специальное масло, а руки намажьте кремом.

Как видите, ничего сложного в этом нет, нужно лишь знать некоторые нюансы, чтобы не повредить собственные ногти.