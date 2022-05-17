Как продлить срок хранения косметики

Не стоит спешить выбрасывать любимый продукт.

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В современных условиях вопрос о сохранении декоративной и уходовой косметики стоит особенно остро. Будет жалко расстаться с любимыми тенями или тушью просто потому, что продукт подсыхает, но им еще можно пользоваться. Чтобы вы как можно реже опустошали свою косметичку, мы подготовили несколько важных советов и правил, которые касаются хранения косметики.

Ванная комната — не лучшее место для хранения косметики

А все потому, что высокие температуры и влага крайне разрушительны для большинства косметических средств. Вы не сможете настолько плотно закрыть флакон или тюбик, чтобы внутрь не попали капельки воды, а такое может легко произойти, если кто-то случайно смахнет часть вашей косметички в воду.

Держим вдали от холода

Для некоторых средств опасность представляют и низкие температуры. Например, губная помада и мягкие карандаши для глаз могут поменять структуру, из-за чего вы не сможете нанести средство равномерно. Конечно, вы можете дождаться, пока тональный крем отогреется, однако частые резкие перемены могут просто испортить продукт и придется его выбросить. Поэтому стараемся не держать ничего в холодильнике, а также не берем любимую помаду, если предстоит долгая прогулка морозным днем.

Экспресс-восстановление для туши

Закрытый тюбик с тушью помещаем в емкость с теплой водой. В этом случае вы сможете использовать все средство из флакона, если тушь начала засыхать, но внутри остается еще довольно много средства. Однако как только почувствуете кислый запах из флакона, сразу же выбрасывайте средство.

Спирт для теней