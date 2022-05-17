Как спасти шевелюру и не сойти с ума от тревоги

Наша жизнь полна переживаний и стрессовых ситуаций, это оказывает негативное воздействие на весь организм в целом, вызывая проблемы с пищеварительным трактом, кожей и волосами. Часто, после сильных переживаний мы начинаем замечать, что на расческе остается все большее количество волос, а в отдельных случаях развивается алопеция. О том, как именно стресс влияет на волосы, почему начинается их активное выпадение и как с этим бороться – новый материал на Passion.ru.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Что становится причиной выпадения волос во время стресса

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Анфиса Лепехова

Трихолог, врач-дерматолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по

Нарушение обмена веществ, вызванное колебанием уровня гормонов и кровообращения, приводит к тому, что фолликул недополучает питательные вещества. Это провоцирует прекращение деления клеток в матриксе волосяной луковицы, что в дальнейшем приводит к выпадению волос. Через некоторое время, если этот процесс продолжается, то волосяной фолликул и вовсе перестает функционировать. В нормальном состоянии в сутки в среднем выпадает 100-150 волос, а вот стресс усиливает выпадение. Сильные переживания также могут запустить аутоиммунное заболевание – гнездную алопецию, при которой волосяной покров перестает расти не только на коже волосистой части головы, но и на туловище, верхних и нижних конечностях.

«В стрессовых ситуациях меняется уровень гормонов в организме, а это приводит к нарушению обмена веществ и кровообращения, что, конечно же, сказывается на росте волос. В результате волосяной фолликул не получает питание, и в серьезных случаях перестает функционировать, вызывая выпадение волос», – комментирует Анфиса Лепехова

Что делать, если начали выпадать волосы

Если возникла такая проблема, в первую очередь необходимо обратиться к специалисту и пройти полное обследование, чтобы выявить причину выпадения волос, возможно под стресс маскируется какое-то серьезное заболевание.

Потребуется сдать общий и биохимический анализ крови, а также кровь на гормоны (ТТГ, общий тестостерон, альдостерон, 17-ОН-прогестерон, пролактин, эстрадиол и так далее).

На основании исследований врач составит комплексную программу реабилитации, которая включает в себя как лекарственную терапию, направленную на стабилизацию психологического состояния, так и косметологические процедуры, позволяющие не только остановить выпадение волос, но и заставить волосяные фолликулы восстановиться.

Терапевтическое лечение

Витамины

Витамин А принимает непосредственное участие в построении белка кератина – основного компонента волоса. Также он борется с жирностью волос и предотвращает воспалительные процессы. Основным и самым доступным поставщиком витамина А является морковь. Но употреблять ее следует с жиросодержащими компонентами, такими как сметана, растительное масло. Витамин Е обладает антиоксидантным свойством и защищает волосы от вредного воздействия внешних факторов, улучшает качество волос, придает им объем и здоровый блеск. Запасы витамина Е можно пополнить из продуктов, употребляя в разумных количествах различные виды орехов и заправляя салаты растительными маслами холодного отжима, лучше подойдет оливковое масло. Если же организм получает недостаточно витаминов из натуральных продуктов, можно раз в три месяца пропивать курс витамина Е. Витамин С особенно эффективно воздействует на красоту волос, так как является одним из главных участников в производстве коллагена и понижает вредное воздействие наружных факторов на волосы. Витамином С богаты киви, черная смородина, лимон. Чтобы восстановить рост волос, требуется пробудить волосяные луковицы и наладить их питание. Для этого врач может назначить курс витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на питание и рост волос. В комплекс обязательно должны входить витамины группы В, которые благотворно влияют на структуру волоса, обеспечивая ему плотность и питание. Пополнить недостаток витаминов группы В можно употребляя яйца, молочные продукты, говяжью печень, нежирное мясо и жирные сорта морской рыбы.

Не только витамины важны для роста волос, но и микроэлементы.

Цинк способствует лучшему усвоению витамина Е, важного для красоты волос. Он способствует активации фазы анагена, а также борется с перхотью. Селен благотворно влияет на состояние щитовидной железы, от функциональности которой также зависит здоровье волос. Гиалуроновая кислота улучшает качество волос, укрепляет корни и подстегивает выработку кератина.

Наружные средства

Основная задача при выпадении волос – пробудить волосяные фолликулы, активизировать приток крови к ним, чтобы улучшилось питание луковиц, а, следовательно, и волос. В этих целях врач назначает специальные средства, с местным раздражающим эффектом, в состав которых зачастую входит красный перец, который имеет мощное раздражающее свойство. Такие препараты нужно применять с особой осторожностью, точно следуя инструкции, и, если на голове имеются ранки, лучше отказаться от их использования.

Плазмотерапия

Очень хорошие результаты в лечении выпадения волос показала плазмотерапия. У пациента берется кровь из вены, которая тут же в кабинете обрабатывается на специальной центрифуге. Полученная плазма обогащается тромбоцитами и вводится инъекционным путем в волосистую часть головы. Тромбоциты оказывают стимулирующее действие на регенерацию тканей, это способствует росту волос и препятствует их выпадению. Плазма ускоряет обменные процессы в кожных покровах и усиливает питание в волосяных фолликулах.

Плазмотерапия оказывает положительный эффект при любых заболеваниях волос, но особенно поможет при различных видах алопеции.

Мезотерапия

Еще одна эффективная инъекционная методика, подразумевающая введение с помощью тончайших микроигл в волосистую часть головы препаратов гиалуроновой кислоты в составе лечебных коктейлей. Ингредиенты для таких коктейлей подбираются индивидуально, в зависимости от решаемых проблем. Это могут быть витамины, аминокислоты, вытяжки различных растений. Вводимые препараты стимулируют кровообращение, доставляют волосяным фолликулам дополнительное питание, активизируя рост волос. При этом можно избавиться от сухости кожи головы и перхоти.

В среднем на курс требуется пройти 4-5 процедур с периодичностью 7-14 дней.

Показания для проведения мезотерапии волосистой части головы:

андрогенная алопеция; восстановление кожи головы после химической завивки или окрашивания; себорея; шелушение и зуд кожи головы.

Пилинг кожи головы

Пилинг – основная процедура в косметологии, начало начал. Он позволяет удалить ороговевшие частички кожи, а также последствия повышенного салоотделения. Благодаря пилингу усиливается циркуляция крови, а, следовательно, и питание волосяных луковиц. Если проводить процедуру регулярно, то пропадет раздражение и зуд, а также перхоть.

Пилинг назначают также при гиперкератозе и повышенной активности сальных желез.