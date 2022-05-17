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1 час назад

Студентка обрела популярность вопреки косоглазию

Lenta.ru

Блогерша Элли Дэвис с синдромом ленивого глаза обрела популярность в соцсетях вопреки недугу. Ее историю приводит издание Daily Mail.

Студентка обрела популярность вопреки косоглазию
Фото: @mselleymay@mselleymay

18-летняя студентка из Пембрукшира, Великобритания, прославилась благодаря обучающему ролику о макияже, который набрал почти пять миллионов лайков. Кроме того, юзерша начала снимать лайфстайл-видео в TikTok, поскольку ей «нравилось петь и танцевать». По словам Дэвис, нестандартный внешний вид является преимуществом и выделяет ее среди других пользователей.

Девушка также рассказала, что родители заметили у нее косоглазие в четырехлетнем возрасте, а с годами болезнь только усилилась. Помимо этого, она утверждает, что постоянно подвергалась насмешкам в школе.

«Со временем я стала смеяться над собой вместе со сверстниками, чтобы они не делали этого у меня за спиной», — призналась студентка.

Единственной причиной, по которой героиня материала сожалеет, что не носила корректирующие очки, она назвала сложность в коммуникации с людьми.

«Иногда мне приходится просить собеседника повернуться в мою сторону, потому что он не понимает, что я говорю именно с ним», — пояснила Дэвис.

Девушка сообщила, что в будущем надеется стать моделью. «Я уверена в себе, но я бы хотела, чтобы как можно больше людей тоже признали мою привлекательность», — заключила она.

В январе 2020 года американка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз. 22-летняя Яслен Селементе пожаловалась, что во время учебы в школе она чувствовала себя неуверенно из-за критики со стороны одноклассников. Она боялась, что кто-то заметит корсет, который ей приходилось надевать каждый день, и начнет смеяться над ним.

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