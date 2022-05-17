В 45 выглядеть на 20: как японкам это удается

Стройная фигура, отсутствие морщин, нежный румянец — девушки в этой стране остаются юными, даже став бабушками.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Страна восходящего солнца считается родиной долгожителей, а японки выглядят молодыми до глубокой старости. Глядя на их фото, сложно понять, сколько лет девушке: 20 или 35, 30 или около пятидесяти. Конечно, во многом позднее старение заложено генетически, но существуют и правила, благодаря которым можно сохранить красоту на долгие годы.

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Быть стройной значит быть молодой

Жители Японии почти не страдают от лишнего веса: согласно исследованием, средний индекс массы тела в стране — от 18 до 22. Специалисты уверены, что именно изящность визуально делает японок значительно моложе своего возраста. Оставаться стройной им помогает философия питания, которой учат с раннего детства. Во-первых, в основе рациона японок овощи, крупы и качественный белок — рыба и морепродукты. С таким меню сложно набрать лишний вес. Во-вторых, здесь все руководствуются правилом заполнять желудок на 80%. Для этого желаемую порцию мысленно делят на десять частей, а съедают только восемь из них. Это позволяет вставать из-за стола немного голодными и чувствовать легкость. К тому же, активность и постоянное движение — привычный для японцев образ жизни: они много ходят пешком, гуляют, ездят на велосипедах, а утро начинают с небольшой гимнастики, которая помогает суставам сохранять гибкость и подвижность.

Натуральные помощники красоты

Несмотря на то что Япония — страна развитых технологий с отличной химической промышленностью, все жители остаются приверженцами натуральных лекарств и бьюти-средств. Они считают, что в природе можно найти все, чтобы оставаться молодыми и красивыми.

Травяной чай

Белый, зеленый, травяной — чай здесь пьют постоянно, при этом черный пользуется меньшей популярностью. Японки стараются употреблять напитки без кофеина, зато богатые антиоксидантами, чтобы кожа была хорошо увлажнена и защищена от старения.

Коллаген

Этот белок отвечает за молодость кожи, густоту волос, подвижность суставов. Наш организм вырабатывает его самостоятельно, но с годами все меньше и меньше. Поэтому японки употребляют в пищу костный бульон, который богат коллагеном. Для его приготовления говяжьи кости варят около суток, получая желеобразную массу. На ней можно готовить каши и супы, добавлять в мясные блюда. Если такой способ кажется вам неаппетитным, можно употреблять коктейли с порошковым коллагеном: он не имеет вкуса и запаха, но точно продлевает молодость.

Рисовая вода

Рис — основа рациона в Японии, это почти священное блюдо, которому приписывают множество полезных свойств. Девушки столетиями использовали крупу не только в пищу, но и для процедур красоты. Некоторые из таких бьюти-средств популярны и сейчас. Отваром риса принято умываться, протирать лицо вместо тоника, на его основе делают маски. Рисовая вода снимает воспаления, подтягивает кожу и избавляет от пигментации. Можно найти современные средства на основе отвара, а можно быстро и просто сделать его дома, слив жидкость, в которой варился рис. Остывшим отваром протирают лицо утром и вечером после умывания: результат станет заметен через неделю.

Простота уходовых процедур

В отличие от кореянок, японки не видят смысла в сложных бьюти-ритуалах. Они предпочитают понятные и не требующие особых усилий процедуры, каждая из которых благотворно влияет на кожу.

Главное правило — никаких бьюти-выходных! Неважно, во сколько вы вернулись домой, как себя чувствуете и насколько устали — уход за лицом пропускать нельзя. Японки обожают пилинги, предпочитая изготовленные на основе молочной и фруктовых кислот. Они знают, что очищенная от мертвых клеток кожа гораздо лучше воспринимает уходовые средства. Кроме того, отшелушивание помогает избавиться от постакне, пигментации, расширенных пор — а значит, делает лицо юным и свежим.