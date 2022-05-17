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1 час назад

Названы опасные для здоровья TikTok-лайфхаки

Lenta.ru

Британский косметолог, основательница бренда 001 Skincare Ада Оои и владелица клиники The Skin Experts London Коринна Толан назвали опасные для здоровья популярные TikTok-лайфхаки. Комментарий экспертов приводит издание The Sun.

Названы опасные для здоровья TikTok-лайфхаки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в список вошли самодельный скраб на основе соды, который, по словам специалисток, нарушает водный баланс, а также маска из зубной пасты. По заверениям пользователей сети, последнее средство способно осветлить лицо и убрать воспаления. Однако Толан отметила, что применение пасты для гигиены полости рта может повредить липидный барьер кожи и вызвать раздражение и дерматит.

Кроме того, негативный эффект могут оказать маски-пленки, которые используются для избавления от угревой сыпи, а также протирание лица лимонным соком.

«Маски для удаления черных точек не идеальны, так как могут ухудшить состояние кожного покрова»,

— пояснила Оои.

Косметолог призвала не выдавливать прыщи самостоятельно, чтобы избежать распространения инфекции и образования шрамов.

Красота,
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