Названы опасные для здоровья TikTok-лайфхаки

Так, в список вошли самодельный скраб на основе соды, который, по словам специалисток, нарушает водный баланс, а также маска из зубной пасты. По заверениям пользователей сети, последнее средство способно осветлить лицо и убрать воспаления. Однако Толан отметила, что применение пасты для гигиены полости рта может повредить липидный барьер кожи и вызвать раздражение и дерматит.