Названы опасные для здоровья TikTok-лайфхаки

Британский косметолог, основательница бренда 001 Skincare Ада Оои и владелица клиники The Skin Experts London Коринна Толан назвали опасные для здоровья популярные TikTok-лайфхаки. Комментарий экспертов приводит издание The Sun.
Так, в список вошли самодельный скраб на основе соды, который, по словам специалисток, нарушает водный баланс, а также маска из зубной пасты. По заверениям пользователей сети, последнее средство способно осветлить лицо и убрать воспаления. Однако Толан отметила, что применение пасты для гигиены полости рта может повредить липидный барьер кожи и вызвать раздражение и дерматит.
Кроме того, негативный эффект могут оказать маски-пленки, которые используются для избавления от угревой сыпи, а также протирание лица лимонным соком.
«Маски для удаления черных точек не идеальны, так как могут ухудшить состояние кожного покрова»,
— пояснила Оои.
Косметолог призвала не выдавливать прыщи самостоятельно, чтобы избежать распространения инфекции и образования шрамов.