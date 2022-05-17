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1 час назад

Эксперты назвали опасные домашние секреты по уходу за собой

Москва24

Эксперты рекомендуют не прибегать к использованию самодельного скраба с пищевой содой, не использовать зубную пасту и лимонный сок в качестве маски для лица, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Названы опасные домашние секреты по уходу за собой
Фото: m24.rum24.ru

"Пищевая сода в качестве отшелушивающего средства не подойдет, так как она слишком сильно сушит кожу", – отметила основательница британского бренда средств по уходу за кожей Ада Ой.

В свою очередь, владелец косметологической клиники Коринна Толан заявила, что зубная паста при нанесении на лицо может нарушить кожный барьер, вызвать дерматит, раздражение, воспаление.

Применение лимонного сока может стать причиной поствоспалительной гиперпигментации, а также повышенной чувствительности кожи к солнцу. Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала смузи и фруктовые соки напитками, мешающими сбросить вес.

По словам эксперта, бутылка фруктового сока может содержать количество сахара, равноценное его количеству в шоколадном батончике. В свою очередь, смузи негативно скажутся на похудении, если в них слишком много углеводов. Необходимо контролировать количество фруктов в напитке и добавлять в него белок и полезные жиры, отметила она.

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