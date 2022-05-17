Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Российский косметолог раскрыла способы остановить облысение после зимы

Lenta.ru

Российский врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла способы остановить облысение после зимы. Комментарий эксперта приводит издание «Аргументы и факты».

Косметолог раскрыла способы остановить облысение после зимы
Фото: lenta.rulenta.ru

Специалистка отметила, что чрезмерное выпадение прядей в весенний период объясняется нехваткой витаминов в организме. При этом, чтобы восполнить их недостаток и оздоровить локоны, она посоветовала пройти курс мезотерапии, при котором полезные вещества путем инъекций вводятся в подкожный слой головы.

«Препарат, который используют для процедуры, включает в себя особые компоненты, восстанавливающие дерму головы. Кроме того, они активно стимулируют рост новых волос. В составе таких средств есть витамины и прочие питательные вещества, которые подпитывают луковицы», — пояснила она, назвав наиболее полезные элементы: медь, магний, цинк, аминокислоты, ферменты и жирные кислоты.

Кроме того, врач отметила, что исправить ситуацию может плазмотерапия, которая направлена на решение проблем облысения. «В рамках выполнения манипуляции подразумевается вливание человеку его же крови, но перед этим специально обработанной», — добавила Мирзоева.

Косметолог также порекомендовала использовать пилинги для головы, маски и бальзамы после мытья волос, а также специальные средства для ухода за сухими и ломкими кончиками.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители