Косметолог раскрыла способы остановить облысение после зимы

Российский врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла способы остановить облысение после зимы. Комментарий эксперта приводит издание «Аргументы и факты».

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Специалистка отметила, что чрезмерное выпадение прядей в весенний период объясняется нехваткой витаминов в организме. При этом, чтобы восполнить их недостаток и оздоровить локоны, она посоветовала пройти курс мезотерапии, при котором полезные вещества путем инъекций вводятся в подкожный слой головы.

«Препарат, который используют для процедуры, включает в себя особые компоненты, восстанавливающие дерму головы. Кроме того, они активно стимулируют рост новых волос. В составе таких средств есть витамины и прочие питательные вещества, которые подпитывают луковицы», — пояснила она, назвав наиболее полезные элементы: медь, магний, цинк, аминокислоты, ферменты и жирные кислоты.

Кроме того, врач отметила, что исправить ситуацию может плазмотерапия, которая направлена на решение проблем облысения. «В рамках выполнения манипуляции подразумевается вливание человеку его же крови, но перед этим специально обработанной», — добавила Мирзоева.