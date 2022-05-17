Успеть до лета: как загореть без вреда для здоровья

Лето уже совсем близко, и многим девушкам в этот период года хочется иметь красивую загорелую кожу. "Рамблер" расскажет, как загорать, чтобы при этом не навредить здоровью.

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Безопасное время

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Многие знают, что днем опасно загорать, поскольку в это время солнце себя ведет максимально активно. Поэтому самым лучшим временем для загара считается до 10 утра и после 16 часов дня. И не волнуйтесь, если солнце не обжигает, оно все равно "работает".

Кроме этого помните, что получить золотистый загар за один раз не получится, поскольку меланин, темный пигмент в клетках эпидермиса, выделяется постепенно. Чтобы его накопить, начните загорать с 10-15 минут в день, а затем увеличивайте время.

Защита

Неважно насколько быстро вы обгораете на солнце, всегда необходимо использовать солнцезащитное средство. Оно, в свою очередь, не даст вам обгореть и снизит риск возникновения рака. Стоит отметить, что такие средства, в первую очередь, защищают от опасных UVB-лучей, а вот от UVA-лучей, ответственных за загар, гораздо в меньшей степени. Поэтому не стоит переживать, что солнцезащитное средство лишит вас золотистого оттенка кожи.

Красивый загар

Если вы хотите получить красивый и ровный загар, то накануне стоит воспользоваться скрабом или отшелушивающей перчаткой. Однако эту процедуру можно проводить не более одного-двух раз в неделю.

Также стоит помнить о том, что избыток меланина провоцирует сухость кожи, поэтому после загара используйте увлажняющие и успокаивающие лосьоны и кремы.

Сохранение загара

Многие хотят сохранить полученный шоколадный оттенок на целый год, поэтому предпочитают ходить в солярий. Однако учеными уже давно доказано, что посещение солярия увеличивает риск развития меланомы на 75 процентов. Более того, в некоторых странах запрещено пускать под искусственные ультрафиолетовые лампы лиц до 18 лет.