Девушка захотела «русские губы» и превратилась в клоуна

Иностранная блогерша Милли Тербланш сделала процедуру «русские губы» и осталась с внешностью клоуна. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка с никнеймом millieterblanche рассказала, что некоторое время назад вместо привычной ей техники коррекции внешности она захотела попробовать указанную услугу. Отмечается, что в рамках процедуры посредством инъекции препарат вводится в центральную часть губ, увеличивая объем верхней. Считается, что именно так выглядят губы русских девушек.

Однако, по словам юзерши, результат оказался неудачным. Автор видео пожаловалась на болевые ощущения и сильный отек после манипуляции, из-за которого она не могла говорить.

«Если губы останутся в таком состоянии, я думаю, что умру. Я не выхожу из дома и удивлена, что снимаю видео прямо сейчас. (...) Я выгляжу как дурацкий клоун, я выгляжу просто ужасно»,