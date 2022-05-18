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35 минут назад

Блогерша назвала портящие кожу ежедневные привычки

Lenta.ruиещё 1

Блогерша Мэг из Британии назвала три ежедневные привычки, которые портят состояние кожи. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Блогерша назвала портящие кожу ежедневные привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам юзерши с никнеймом allaboutskinstudio, нанесение кремов и сывороток на лицо с помощью пальцев может спровоцировать появление высыпаний и рубцов на лице. Кроме того, раздражения на коже могут возникнуть из-за частой смены косметических средств.

«Кожа не успевает привыкнуть к одному уходу, как вы сразу же заменяете его другим. Это негативно сказывается на ее состоянии»,

— заявила Мэг.

Вдобавок она отметила, что многие девушки не дают время кожному покрову впитать в себя полезные компоненты от средств.

«Данный этап является ключевым моментом в рутине. Сначала позвольте одному продукту насытить вашу кожу в течение двух минут и только потом начинайте наносить другой»,

— пояснила пользовательница сети.

Красота,
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