Блогерша назвала портящие кожу ежедневные привычки

Блогерша Мэг из Британии назвала три ежедневные привычки, которые портят состояние кожи. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам юзерши с никнеймом allaboutskinstudio, нанесение кремов и сывороток на лицо с помощью пальцев может спровоцировать появление высыпаний и рубцов на лице. Кроме того, раздражения на коже могут возникнуть из-за частой смены косметических средств.

«Кожа не успевает привыкнуть к одному уходу, как вы сразу же заменяете его другим. Это негативно сказывается на ее состоянии»,

— заявила Мэг.

Вдобавок она отметила, что многие девушки не дают время кожному покрову впитать в себя полезные компоненты от средств.

«Данный этап является ключевым моментом в рутине. Сначала позвольте одному продукту насытить вашу кожу в течение двух минут и только потом начинайте наносить другой»,