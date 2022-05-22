Успеть до лета: можно ли быстро похудеть и стоит ли это делать

1. Пейте больше воды: например, после пробуждения, перед каждым приёмом пищи и в промежутках между едой.

2. Ешьте не менее 500г фруктов и овощей в день. Включайте фрукты или овощи в каждый приём пищи.

3. Выбирайте цельные злаки, такие как гречка, овсянка, перловка, цельнозерновой хлеб вместо выпечки и сладостей. Картофель и макаронные изделия можно и нужно есть, даже если вы снижаете вес. Весь вопрос в количестве продукта и в том, сколько масла или жира использовалось в процессе приготовления.

4. Выбирайте нежирный белок: красное мясо без видимого жира, птицу без кожи. А вот рыбу можно выбирать жирных сортов 2 раза в неделю, поскольку рыбий жир содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья сердца и сосудов. И помните про растительные источники белка - фасоль, горох, нут, маш, чечевицу. Растительные источники белка хорошо насыщают, содержат много пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника, и не содержат холестерин.

5. Выбирайте нежирные и несладкие молочные продукты.

6. Выбирайте полезные масла в умеренном количестве: нерафинированное подсолнечное, оливковое масла для заправки салатов, горсточку несоленых орехов на перекус.

7. Питайтесь по принципу здоровой тарелки: разделите тарелку на 4 части, половину заполняйте овощами или овощами и фруктами, четверть - злаками и четверть - белком.

8. Побольше двигайтесь. Любая физическая активность имеет значение и вносит вклад в нормализацию веса и в ваше здоровье.



Майра Рау Врач-диетолог, эндокринолог, эксперт портала «Фотострана»