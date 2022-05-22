Успеть до лета: можно ли быстро похудеть и стоит ли это делать

С точки зрения здоровья лучше похудеть и сохранять достигнутый результат, чем быстро сбросить вес и так же быстро набрать потерянные килограммы обратно. Либо, если вы часто снижаете и набираете вес, просто оставить вес в покое, а усилия направить на то, чтобы он был стабильным. Поэтому важно понимать, что нельзя худеть к лету. Если есть лишний вес, нужно поставить цель похудеть навсегда. Это требует больших усилий, чем соблюдение временной диеты, но, во-первых, это в некотором смысле проще, потому что вы снижаете вес постепенно, во-вторых, каждые 5% сброшенных килограммов при наличии избытка жировой массы дают дополнительные преимущества для здоровья в целом.
Быстрое снижение веса, которое наблюдается при резких пищевых ограничениях для достижения желаемого результата, имеет побочные эффекты и противопоказания. Например, образование камней в желчном пузыре, слабость, дряблость кожи, декомпенсация имеющихся хронических заболеваний, неудовлетворительный состав тела, когда за короткий срок вес снижается преимущественно за счёт воды и мышц, а не за счёт жира. За быстрым результатом следует быстрый откат, то есть набор сброшенных килограммов, в итоге вес после таких диет может стать выше, чем он был до похудания.
Самым безопасным для физического и психического здоровья является постепенное снижение веса, которое достигается благодаря соблюдению принципов здорового питания в сочетании с доступной физической активностью. Скорость снижения веса должна быть умеренной - 0,5-1кг в неделю можно считать успешной и безопасной.
Вот несколько правил, чтобы запустить процесс снижения веса:
Стремитесь к тому, чтобы ваше питание было разнообразным, вкусным и полезным. Небольшую долю вашего суточного рациона можно оставить на сладости и жирные снэки: немного почти всегда можно. Чем меньше у вас будет запретов, тем больше вы будете приверженны здоровому питанию и тем больше вас будет радовать ваше самочувствие и отражение в зеркале.