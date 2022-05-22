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1 час назад

Успеть до лета: можно ли быстро похудеть и стоит ли это делать

Майра Рауэксперт

С точки зрения здоровья лучше похудеть и сохранять достигнутый результат, чем быстро сбросить вес и так же быстро набрать потерянные килограммы обратно. Либо, если вы часто снижаете и набираете вес, просто оставить вес в покое, а усилия направить на то, чтобы он был стабильным. Поэтому важно понимать, что нельзя худеть к лету. Если есть лишний вес, нужно поставить цель похудеть навсегда. Это требует больших усилий, чем соблюдение временной диеты, но, во-первых, это в некотором смысле проще, потому что вы снижаете вес постепенно, во-вторых, каждые 5% сброшенных килограммов при наличии избытка жировой массы дают дополнительные преимущества для здоровья в целом.

Успеть до лета: можно ли быстро похудеть и стоит ли это делать
Фото: pixabay.compixabay.com

Быстрое снижение веса, которое наблюдается при резких пищевых ограничениях для достижения желаемого результата, имеет побочные эффекты и противопоказания. Например, образование камней в желчном пузыре, слабость, дряблость кожи, декомпенсация имеющихся хронических заболеваний, неудовлетворительный состав тела, когда за короткий срок вес снижается преимущественно за счёт воды и мышц, а не за счёт жира. За быстрым результатом следует быстрый откат, то есть набор сброшенных килограммов, в итоге вес после таких диет может стать выше, чем он был до похудания.

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Самым безопасным для физического и психического здоровья является постепенное снижение веса, которое достигается благодаря соблюдению принципов здорового питания в сочетании с доступной физической активностью. Скорость снижения веса должна быть умеренной - 0,5-1кг в неделю можно считать успешной и безопасной.

Вот несколько правил, чтобы запустить процесс снижения веса:

1. Пейте больше воды: например, после пробуждения, перед каждым приёмом пищи и в промежутках между едой.
2. Ешьте не менее 500г фруктов и овощей в день. Включайте фрукты или овощи в каждый приём пищи.
3. Выбирайте цельные злаки, такие как гречка, овсянка, перловка, цельнозерновой хлеб вместо выпечки и сладостей. Картофель и макаронные изделия можно и нужно есть, даже если вы снижаете вес. Весь вопрос в количестве продукта и в том, сколько масла или жира использовалось в процессе приготовления.
4. Выбирайте нежирный белок: красное мясо без видимого жира, птицу без кожи. А вот рыбу можно выбирать жирных сортов 2 раза в неделю, поскольку рыбий жир содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья сердца и сосудов. И помните про растительные источники белка - фасоль, горох, нут, маш, чечевицу. Растительные источники белка хорошо насыщают, содержат много пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника, и не содержат холестерин.
5. Выбирайте нежирные и несладкие молочные продукты.
6. Выбирайте полезные масла в умеренном количестве: нерафинированное подсолнечное, оливковое масла для заправки салатов, горсточку несоленых орехов на перекус.
7. Питайтесь по принципу здоровой тарелки: разделите тарелку на 4 части, половину заполняйте овощами или овощами и фруктами, четверть - злаками и четверть - белком.
8. Побольше двигайтесь. Любая физическая активность имеет значение и вносит вклад в нормализацию веса и в ваше здоровье.
Майра Рау
Майра РауВрач-диетолог, эндокринолог, эксперт портала «Фотострана»

Стремитесь к тому, чтобы ваше питание было разнообразным, вкусным и полезным. Небольшую долю вашего суточного рациона можно оставить на сладости и жирные снэки: немного почти всегда можно. Чем меньше у вас будет запретов, тем больше вы будете приверженны здоровому питанию и тем больше вас будет радовать ваше самочувствие и отражение в зеркале.

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