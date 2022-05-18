Бьюти-блогер рассказала о привычках, которые портят кожу

Бьюти-блогер под ником Allaboutskinstudio рассказала в TikTok о трех ежедневных привычках, которые плохо сказываются на состоянии кожи. Об этом сообщает The Sun.
Так, нанесение на лицо различных кремов и сывороток пальцами может привести к высыпаниям и появлению рубцов. Не рекомендуется также часто менять косметические средства: кожа просто не успевает привыкать к новому уходу.
Последнее, на что обратила внимание блогер, – время на впитывание. По ее словам, многие девушки часто не дают коже насытиться одним средством и сразу наносят другое. Смывать средство лучше не раньше, чем через две минуты после нанесения, считает она.