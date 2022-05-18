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2 часа назад

Бьюти-блогер рассказала о привычках, которые портят кожу

Москва24

Бьюти-блогер под ником Allaboutskinstudio рассказала в TikTok о трех ежедневных привычках, которые плохо сказываются на состоянии кожи. Об этом сообщает The Sun.

Бьюти-блогер рассказала о привычках, которые портят кожу
Фото: m24.rum24.ru

Так, нанесение на лицо различных кремов и сывороток пальцами может привести к высыпаниям и появлению рубцов. Не рекомендуется также часто менять косметические средства: кожа просто не успевает привыкать к новому уходу.

Последнее, на что обратила внимание блогер, – время на впитывание. По ее словам, многие девушки часто не дают коже насытиться одним средством и сразу наносят другое. Смывать средство лучше не раньше, чем через две минуты после нанесения, считает она.

Красота,
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