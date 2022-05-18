Бьюти-блогер рассказала о привычках, которые портят кожу

Бьюти-блогер под ником Allaboutskinstudio рассказала в TikTok о трех ежедневных привычках, которые плохо сказываются на состоянии кожи. Об этом сообщает The Sun.

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Так, нанесение на лицо различных кремов и сывороток пальцами может привести к высыпаниям и появлению рубцов. Не рекомендуется также часто менять косметические средства: кожа просто не успевает привыкать к новому уходу.