Названы придающие неприятный запах телу ингредиенты парфюма

Парфюмерные ингредиенты, способные придать коже неприятный запах, назвала «Мосленте» парфюмер, основатель бренда «VN Perfumes» и Школы парфюмерного искусства Валерия Нестерова. Она напомнила, что современные духи и одеколоны не предназначены для «маскирования» запаха кожи, поэтому не стоит забывать о правилах личной гигиены.

Фото: Мослента Мослента

Эксперт назвала ряд ингредиентов, с которыми следует быть осторожными при использовании в больших концентрациях. В первую очередь она выделила животные мускусы, например, сивет. По ее словам, он имеет фекально-медовое звучание, из-за чего особо чувствительные люди могут уловить оттенок «животного» запаха от собеседника.

«Экзотические оттенки уда хороши для восточной, арабской кожи и темперамента, но на европейском человеке порой он воспринимается весьма странно»,

— сказала парфюмер.

Она объяснила, что уд — экзотическое дерево с оттенками бальзамической, кожаной древесины. Часто про эту ноту говорят, что она «пахнет навозом».

«Обилие "индольных" цветов в аромате — жасмин, лилии, нарцисс — чаще всего имеют "животное" послевкусие, которое может восприниматься как ощущение грязной кожи или нафталиновости»,

— рассказала она.

Нестерова порекомендовала быть осторожными с грейпфрутовыми нотами в парфюмах. Особенно это касается людей с повышенным потоотделением, так как грейпфрут подчеркивает запах пота. А лист черной смородины в большой концентрации способен у некоторых людей вызывает ассоциацию с «кошачьим лотком».

Эксперт уточнила, что значение имеет и количество нанесенного парфюма.

«Как правило, яркий шлейф аромата уместен на мероприятиях, где вы хотите быть в центре внимания. А на деловых переговорах или свидании, наоборот, это может оттолкнуть партнера»,