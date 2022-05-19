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3 часа назад

Российская визажистка дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне

Lenta.ru

Российская визажистка Надежда Суворова дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне. Ее комментарий приводит издание Газета.ru.

Визажистка дала советы по нанесению макияжа на кожу с акне
Фото:  Pexels Pexels

По словам специалистки, людям с проблемной кожей можно пользоваться декоративной косметикой. Однако она подчеркивает, что необходимо соблюдать важные правила при ее нанесении и общем уходе за лицом. Среди них эксперт отметила важность тщательного очищения кожи и использование качественной косметики.

«Зачастую новые воспаления появляются из-за плохого очищения кожи от декоративных средств. Используйте гидрофильные масла, бальзамы или щербеты. Они глубоко очищают поры и риск появления новых "друзей" заметно сокращается», — пояснила эксперт.

Кроме того, Суворова рекомендует избегать прямого контакта жидких бьюти-продуктов с воспалениями из-за опасности размножения бактерий в тюбиках.

«Есть консилеры с аппликаторами. Чтобы ими перекрыть прыщ, чаще всего девушки этим аппликатором сразу же касаются кожи — так делать ни в коем случае нельзя», — отмечает визажистка.

Вместо этого она советует нанести необходимую часть средства на палитру или руку. Следующим этапом разрешено замаскировать проблемное место пальцем или кистью, которую после использования необходимо тщательно промыть.

В апреле российский косметолог Наталья Токарева раскрыла способ омолодиться с помощью дешевых аптечных средств. Специалистка в сфере красоты рассказала, что женщинам старше 30 лет улучшить внешний вид кожи помогут глазные капли таурин или их аналог, а также крем троксерутин. Данные препараты следует применять в определенной пропорции с привычной косметикой.

Красота,Наталья Токарева,
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