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3 часа назад

Успеть до лета: как правильно удалять волосы на ногах

Мария Каткова

Существует множество различных способов удалять волосы на ногах дома. Особенное внимание этому женщины уделяют перед летним сезоном, ведь в гардеробе появляются короткие платья, юбки и шорты. Удаление волос — довольно сложный процесс, даже если вы делаете это бритвой. В материале “Рамблера” — главные правила того, как удалять волосы на ногах так, чтобы не возникло проблем в будущем.

Как правильно удалять волосы на ногах
Фото: unsplashunsplash

Используйте скраб перед удалением волос

Перед тем, как начать процедуру удаления волос, используйте скраб. Он помогает удалить омертвевшие клетки кожи, грязь и кожное сало. Таким образом, вы облегчите себе процесс удаления волос и сведете к минимуму вероятность появления раздражений. Некоторые скрабы помогают справиться с вросшими волосами, что повышает пользу их использования.

Успокаивающие средства

Если ваша кожа склонна к раздражению и покраснениям, нанесите перед удалением волос успокаивающие средства. Это может быть специальная сыворотка или более натуральные продукты: масло гвоздики или гель алоэ. Перед процедурой нанесите их на ноги и подождите высыхания. После удаления волос лучше всего приложить к месту холодный компресс. Он снимет отек, воспаление и раздражение.

Удаляйте волосы после душа

Лучше всего проводить подобную процедуру на распаренной коже. Дело в том, что после душа, ванны или сауны поры остаются расширенными некоторое время. Таким образом, фолликулы волос располагаются ближе к поверхности кожи, а значит их будет проще удалить любым способом: бритвой, эпилятором или восковыми полосками.

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