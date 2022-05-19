Как правильно удалять волосы на ногах

Существует множество различных способов удалять волосы на ногах дома. Особенное внимание этому женщины уделяют перед летним сезоном, ведь в гардеробе появляются короткие платья, юбки и шорты. Удаление волос — довольно сложный процесс, даже если вы делаете это бритвой. В материале “Рамблера” — главные правила того, как удалять волосы на ногах так, чтобы не возникло проблем в будущем.

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Используйте скраб перед удалением волос

Перед тем, как начать процедуру удаления волос, используйте скраб. Он помогает удалить омертвевшие клетки кожи, грязь и кожное сало. Таким образом, вы облегчите себе процесс удаления волос и сведете к минимуму вероятность появления раздражений. Некоторые скрабы помогают справиться с вросшими волосами, что повышает пользу их использования.

Успокаивающие средства

Если ваша кожа склонна к раздражению и покраснениям, нанесите перед удалением волос успокаивающие средства. Это может быть специальная сыворотка или более натуральные продукты: масло гвоздики или гель алоэ. Перед процедурой нанесите их на ноги и подождите высыхания. После удаления волос лучше всего приложить к месту холодный компресс. Он снимет отек, воспаление и раздражение.

Удаляйте волосы после душа