Пластический хирург рассказал о популярных мужских операциях

Принято считать, что к услугам кудесников красоты прибегают исключительно женщины. Однако ведущий пластический хирург столицы Амжад Аль-Юсеф уверенно опровергает этот миф и рассказывает, с какими запросами к нему чаще всего обращаются пациенты-мужчины.

Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC.

Пересадка волос

Самая востребованная операция у мужчин ― это трансплантация волос. Потеря волос у мужчин происходит в разном возрасте и по разным причинам. Даже молодые пациенты сталкиваются с этой проблемой из-за генетической предрасположенности, влияния андрогенов, травматического воздействия на волосяные луковицы или завышенной передней линии роста волос. Так или иначе, ненавистная лысина мужчин очень беспокоит и доставляет им массу неудобств. И они приходят к пластическому хирургу с большим желанием компенсировать потерю волос в той или иной зоне. Чаще всего врач работает с областью лба, висков и темечка, реже ― бороды и усов. Донорской зоной обычно выступает затылочная или височная.

Липосакция

Вторая по популярности операция ― липосакция. Как правило, и мужчины, и женщины приходят с похожим запросом: формирование правильного силуэта и коррекция диспропорций. Мужская липосакция, как и женская, проводится в местах с избыточным накоплением жировой ткани. Самая «больная» область у мужчин ― так называемый пивной живот и зона боков.

Ринопластика

Тройку лидеров популярных мужских операций замыкает пластика носа. За ней пациенты зачастую обращаются по причине травмы.

В результате возникает необходимость коррекции формы носа и исправления дыхательной функции. Поэтому операция носит комбинированный характер и проводится совместно с ЛОР-хирургом.

Коррекция возрастных изменений