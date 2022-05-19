Травматолог раскрыл 4 правила лечения ушиба

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Алексей Логвинов рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно реагировать на ушибы.

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Главные принципы лечения — отдых, неподвижность, холод, подъем. При ушибе в первую очередь нужно обеспечить покой и максимально иммобилизовать место ушиба. Неподвижность помогут обеспечить эластичный бинт, ортезы, повязки. Затем — холод. Прикладывать лед нужно не на голое тело, а через ткань, причем с перерывами. Нельзя оставлять его на три часа, чтобы не добавить еще и обморожение или сужение сосудов. "Подъем" же означает придание травмированной части тела возвышенного положения.