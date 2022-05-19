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3 часа назад

Травматолог назвал 4 правила лечения ушиба

Российская Газетаиещё 1

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Алексей Логвинов рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно реагировать на ушибы.

Травматолог раскрыл 4 правила лечения ушиба
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Главные принципы лечения — отдых, неподвижность, холод, подъем. При ушибе в первую очередь нужно обеспечить покой и максимально иммобилизовать место ушиба. Неподвижность помогут обеспечить эластичный бинт, ортезы, повязки. Затем — холод. Прикладывать лед нужно не на голое тело, а через ткань, причем с перерывами. Нельзя оставлять его на три часа, чтобы не добавить еще и обморожение или сужение сосудов. "Подъем" же означает придание травмированной части тела возвышенного положения.

В случае, когда вы отделались простым синяком, допустимо использование гепариновой мази — она ускорит заживление. При более сложных случаях необходимо показаться врачу, поскольку, как говорит хирург, очень часто бывают скрытые повреждения, которые через несколько месяцев проявляются хроническим болевым синдромом из-за незамеченного перелома. Причем если его упустить, кость на том месте уже не срастется и придется прибегнуть к хирургической операции.

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