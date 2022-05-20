Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
4 часа назад

Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей

Lenta.ru

TikTok-блогерша с ником @gloningwithgrace раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей за четыре месяца. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.

Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первом ролике Грэйс показала свою крупную фигуру и лицо с воспалениями. В подписи она заявила, что долго страдала от вздутия живота и проблемной кожи. По словам юзерши, эти неудобства подтолкнули ее заняться лечением кишечника и придерживаться сбалансированной диеты.

В последующих видео Грэйс задокументировала каждый этап изменений своего тела. Отказавшись от белого хлеба, полуфабрикатов и газированных напитков, она отметила значительное похудение. Кроме того, инфлюэнсер начала следить за уровнем витаминов и микроэлементов в организме и восполнять их нехватку.

В завершение героиня материала поделилась фотографиями с чистым лицом и стройной фигурой.

«На пути к здоровью кишечника. Прошло всего четыре месяца, и я так горжусь тем, насколько далеко продвинулась»,

— поделилась блогерша.

Подписчиков вдохновил опыт Грэйс, и они принялись активно комментировать публикации. «Горжусь тобой, детка! Ты, черт возьми, сделала это», «Ваш профиль мне очень помогает. Мои врачи говорили делать то же самое, но у меня не было мотивации», «Люблю следить за здоровьем», «Расскажи мне все свои секреты сейчас же!» — высказались они.

Красота,Как похудеть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители