Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей

TikTok-блогерша с ником @gloningwithgrace раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей за четыре месяца. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первом ролике Грэйс показала свою крупную фигуру и лицо с воспалениями. В подписи она заявила, что долго страдала от вздутия живота и проблемной кожи. По словам юзерши, эти неудобства подтолкнули ее заняться лечением кишечника и придерживаться сбалансированной диеты.

В последующих видео Грэйс задокументировала каждый этап изменений своего тела. Отказавшись от белого хлеба, полуфабрикатов и газированных напитков, она отметила значительное похудение. Кроме того, инфлюэнсер начала следить за уровнем витаминов и микроэлементов в организме и восполнять их нехватку.

В завершение героиня материала поделилась фотографиями с чистым лицом и стройной фигурой.

«На пути к здоровью кишечника. Прошло всего четыре месяца, и я так горжусь тем, насколько далеко продвинулась»,

— поделилась блогерша.