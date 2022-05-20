Блогерша раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей

TikTok-блогерша с ником @gloningwithgrace раскрыла секрет быстрого похудения и избавления от прыщей за четыре месяца. На ее публикации в соцсетях обратили внимание в издании Daily Star.
В первом ролике Грэйс показала свою крупную фигуру и лицо с воспалениями. В подписи она заявила, что долго страдала от вздутия живота и проблемной кожи. По словам юзерши, эти неудобства подтолкнули ее заняться лечением кишечника и придерживаться сбалансированной диеты.
В последующих видео Грэйс задокументировала каждый этап изменений своего тела. Отказавшись от белого хлеба, полуфабрикатов и газированных напитков, она отметила значительное похудение. Кроме того, инфлюэнсер начала следить за уровнем витаминов и микроэлементов в организме и восполнять их нехватку.
В завершение героиня материала поделилась фотографиями с чистым лицом и стройной фигурой.
«На пути к здоровью кишечника. Прошло всего четыре месяца, и я так горжусь тем, насколько далеко продвинулась»,
— поделилась блогерша.
Подписчиков вдохновил опыт Грэйс, и они принялись активно комментировать публикации. «Горжусь тобой, детка! Ты, черт возьми, сделала это», «Ваш профиль мне очень помогает. Мои врачи говорили делать то же самое, но у меня не было мотивации», «Люблю следить за здоровьем», «Расскажи мне все свои секреты сейчас же!» — высказались они.