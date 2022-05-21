Русью пахнут. 13 отечественных брендов парфюмерии

Пока одни россияне тоннами скупают парфюмерию с заветной надписью made in France, другие поддерживают отечественного производителя. Тем более что российских марок на рынке представлено несметное множество, а цены на парфюмерию разнятся: от самых доступных до неприлично высоких. «Секрет» сделал подборку самых популярных и необычных российских парфюмерных компаний.

Фото: секрет фирмы секрет фирмы

Импортозамещение в стране идёт полным ходом. Мы уже рассказывали о российских брендах и производителях декоративной косметики, отечественных компаниях по производству нижнего белья и ювелирных украшений. Теперь дошла очередь до рынка парфюмерии.

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Holynose

Город: Москва.

Что продают: парфюмерия и подарочные сертификаты.

Особенность бренда: ароматы, вдохновлённые городской средой, небольшой объём.

Цены: парфюмерная вода 15 мл — 4000 рублей, базовый набор ароматов (5 штук по 2 мл) — 2800 рублей.

Где купить: в офлайн-магазинах в Москве и Перми и в официальном интернет-магазине.

Holynose — молодой парфюмерный бренд, создающий урбанистические ароматы с 2015 года. Основатель бренда — Павел Никандров, в 2017 году к управлению присоединилась парфюмер Мария Головина. Создатели бренда вдохновляются городской средой, эстетикой крупных мегаполисов, где бетонные небоскрёбы соседствуют с проросшей зеленью.

Дизайн парфюмерной воды соответствует общей философии бренда: чёрно-белая цветовая гамма, чёткий шрифт и лаконичные названия. В коллекции есть ароматы «Пепел», «Туман», «Ритм» и другие парфюмерные композиции, созвучные элементам крупных городов. Шлейф у композиций соответствующий: кожа и ноты виски соседствуют с ландышем, мятой и смородиной.

В 2020 году в одном из интервью Павел Никандров говорил о том, что выводит производство ароматов на новый уровень: парфюмерный концентрат начали изготавливать на французском заводе, а разливать парфюмерную воду — в России.

Сейчас в коллекции бренда 7 ароматов.

Magma Perfumes

Город: Москва.

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: парфюмерные композиции изготавливаются вручную и ограниченным тиражом. -Цены: парфюмерная вода 2 мл — 1480 рублей, парфюмерная вода 15 мл — 6900 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине.

История бренда Magma Perfumes началась с хобби, и первые парфюмерные композиции родились на кухонном столе. Основательница компании Яна Андреева обучалась парфюмерии самостоятельно по профильным книгам.

«Первые ароматы создавались в общежитии Вышки в Дубках. Моя соседка съехала из комнаты, и я жила одна. Все приходили ко мне на запах!» — делилась Андреева.

Первое время девушка совмещала хобби с основной работой в офисе, но вскоре уволилась и полностью погрузилась в парфюмерию. В марте 2017 года она дебютировала с собственным проектом Magma на выставке «Весна парфюмерная».

На сайте бренда говорится о том, что все парфюмерные композиции создаются в России, вручную и в ограниченном тираже: «Мы утверждаем формулу в среднем за 40 шагов, где каждая интеграция — колба с более проработанной и усложнённой версией запаха. Каждый наш аромат приготовлен человеком, а флакон собран вручную».

Первое время производство располагалось дома, а сейчас — в мастерской. В коллекции бренда есть 7 композиций. Ароматы навевают воспоминания о детстве. Например, на композицию Nude автора вдохновили воспоминания о том, как мама сушила выстиранное бельё на сильном морозе, а потом гладила его утюгом.

«Ладаника»

Город: Протвино (Московская область).

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: ароматы со сказочными названиями, которые создаёт команда парфюмеров.

Цены: пробник «Василиса Прекрасная» 2 мл — 700 рублей, парфюмерная вода «Жар-птица» 25 мл — 6500 рублей.

Где купить: в офлайн-магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в официальном интернет-магазине.

«Ладаника» — творческий проект из Подмосковья, созданный дизайнером Полиной Поплевиной. Она объединила более двадцати парфюмеров, которые приложили свою руку к выпуску коллекции «Ароматов России». Флаконы духов украшены народными орнаментами, а каждая из композиций носит название, тесно связанное с русским фольклором. Например, «Баба-яга», «Василиса Прекрасная», «Коза-дереза» и «Сударыня-барыня».

Ароматы тоже с исконно русским характером. Парфюмерные композиции включают традиционные ингредиенты, которые часто использовали знахари на Руси: клевер, луговые цветы, зверобой, берёзовый сок и чёрную смородину.

Производят ароматы в России, фирма зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и находится в подмосковном Протвино.

На сайте представлены 49 парфюмерных композиций.

Nose Perfumes

Город: Москва.

Что продают: парфюм, гель для душа, мыло, одеколон и интерьерный аромат.

Особенность бренда: российская компания, признанная за рубежом.

Цены: парфюмерная вода 33 мл — 14 900 рублей, набор из двух ароматов по 3 мл — 3200 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине, на маркетплейсах и в магазине «Золотое яблоко».

Свой путь в парфюмерию Тимур Солодов, основатель Nose Perfumes, начал в 2016 году после семейной поездки в Италию. Бизнесмен вспоминает, как очутился вместе с супругой в саду у друзей и обратил внимание на гамму необычных ароматов. Этот опыт подтолкнул его к изучению парфюмерного дела. Солодов бросил основную работу, основал свой парфюмерный бренд и все деньги с подработки вкладывал в собственное дело.

«Я стал покупать масла, много читал про поставщиков, собирал информацию по крупицам. Почти сразу я понял, что нужно покупать масла профессионального качества, а не аптечные и банные — из них духи не сделать. Затем я изучал ингредиенты: какие бывают, как их создают, какими способами. Оказалось, что из одного и того же растения можно получить десятки разных фракций. Эфирное масло из цветов липы пахнет одним образом. Если из них сделать экстракцию углекислым газом под высоким давлением — это другой запах. Экстракт пахнет уже третьим запахом. Постепенно я стал в этом разбираться», — делился предприниматель.

Хобби удалось превратить в прибыльный международный бизнес. Доставка ароматов осуществляется не только по всей России, но и в страны Евразийского экономического союза. Кроме того, ароматы представлены на маркетплейсах и в некоторых крупных офлайн-магазинах, включая «Золотое яблоко».

По словам основателя бренда, ароматы создаются вручную в Москве, но производством занимается российский завод, имеющий соответствующую лицензию.

На сайте представлены 7 ароматов. Каждый из них со своей историей. Аромат DAY OFF, например, ассоциируется с букетом цветов, который поставила на стол миссис Дэллоуэй — героиня романа Вирджинии Вулф.

Voronoi

Город: Москва и Нью-Йорк.

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: синтез российской и американской культуры, минималистический и стильный дизайн упаковки, ассоциативные ароматы.

Цены: аромат Censored 50 мл — 5800 рублей, аромат Woods in Fog 10 мл — 2100 рублей.

Где купить: в офлайн-магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в официальном интернет-магазине.

Российскую марку парфюмерии Voronoi создали выпускница МГИМО Евгения Голованова и её друг из Колумбийского университета Ли Стоттс. Молодые люди увлекались современными технологиями в дизайне, 3D-моделированием и печатью. Кстати, именно в честь российского учёного Георгия Вороного они назвали свой бренд. Команда парфюмеров Voronoi работает в Москве и Нью-Йорке.

«У наших ароматов много русского, но есть и американские черты. К примеру, мы используем очень русские, ассоциативно яркие и понятные ноты — чёрный чай, лист малины, «русская» кожа, чёрная смородина, груша, похожая на ту, что была в газировке из детства, но в изящной, благородной интерпретации. От американской школы парфюмерии мы позаимствовали любовь к близко сидящим к коже ароматам и отсутствие страха отличаться», — делилась Голованова.

Фишка бренда в том, что его ароматы вызывают чёткие ассоциации. Woods in Fog, по словам основателя компании, действительно пахнет лесом после дождя. Производят ароматы в московской лаборатории.

Сейчас на сайте представлены 14 парфюмерных композиций и набор с пробниками.

MegaCosm

Город: Санкт-Петербург.

Что продают: только парфюм. -Особенность бренда: ароматы в космической тематике. -Цены: аромат «Луна» 100 мл — 12 000 рублей, аромат «Марс» 100 мл — 12 000 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине.

Парфюмерная компания MegaCosm — одна из самых молодых на российском рынке. Её зарегистрировали в 2020 году. Главный офис находится в Санкт-Петербурге.

Главная особенность бренда — космическая тематика. Все парфюмерные композиции выполнены в виде небесных тел. Шарообразные расписные флаконы сделаны из тончайшего костяного фарфора по эскизам петербургского художника Константина Казанцева и отлично впишутся в интерьер. Пока на сайте представлены только три аромата: «Луна» для женщин, «Марс» для мужчин и «Земля» — унисекс. Во всех трёх ароматах присутствуют ноты мускуса, но в мужском парфюме преобладает свежесть, в женском — пряность, а в унисекс — фруктово-цветочный микс.

Производят продукцию на заводе «Арома пром» в подмосковном Дедовске.

Nikkos-Oskol

Город: Старый Оскол, Челябинск.

Что продают: парфюмерные конструкторы.

Особенность бренда: продажа заготовок для самостоятельного изготовления парфюма.

Цены: парфюмерный конструктор «Ваш аромат» 50 мл — 4500 рублей, Discovery set — 6800 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине.

Российский бренд Nikkos-Oskol Fragrance основан в 2009 году в городе Старый Оскол Егором Никколовым, однако сейчас, если верить официальному сайту, главный офис находится в Челябинске.

Основное отличие от конкурентов в том, что компания предлагает покупателям самостоятельно изготовить парфюм. На сайте есть как готовые наборы, так и персональный конструктор, который подберёт парфюмерную композицию, основываясь на буквах в имени. Каждая буква — 1,5 мл базовой композиции. Если смешать их, следуя инструкции, клиент получит персональный именной аромат.

Согласно официальному сайту, разработкой и производством занимается компания Jean Niel. Главный офис расположен в Грасе (Франция).

MAYME?

Город: Москва.

Что продают: парфюм, сухие духи, ароматы для дома, подарочные сертификаты.

Особенность бренда: парфюмерия, созданная без вреда для природы.

Цены: парфюмерная вода Nobody 50 мл — 7000 рублей, парфюмерная вода Woud 15 мл — 3500 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине.

Бренд нишевой парфюмерии из России появился на свет в 2020 году, в самый разгар пандемии. Его основательница Мария Молчанова окончила Grasse Institute of Perfumery (одну из известных французских школ парфюмерии). Все члены команды до того, как заняться парфюмерией, работали в авиации, и прошлый опыт отразился в философии бренда. Все ароматные формулы — про свободу, молодость и беззаботность.

На официальном сайте бренда говорится, что основная его миссия — создавать парфюмерную продукцию без вреда для экологии. Команда поддерживает экоактивизм, не тестирует ароматы на животных и передаёт на переработку пустые флаконы.

Сейчас в интернет-магазине представлены 7 ароматов, а также несколько сетов, сухие духи, ароматы для дома.

Производственная лаборатория бренда находится в центре Москвы, рядом со станцией метро «Маяковская».

DiVina Terra

Город: Санкт-Петербург.

Что продают: парфюмерию и косметику на вине.

Особенность бренда: российско-итальянский парфюмерный проект выпускает ароматы и косметику на основе вина.

Цены: парфюмерная вода Fortuna 100 мл — 21 600 рублей, парфюмерная вода Terra 15 мл — 5850 рублей (без учёта скидок).

Где купить: в офлайн-магазинах пяти городов России, включая сеть «Рив Гош», а также в нескольких магазинах Италии.

Владелица парфюмерно-косметической розничной сети «Рив Гош» Лариса Карабань в 2019 году основала собственный парфюмерный бренд DiVina Terra. Ароматы компании посвящены Италии и отражают красочные пейзажи Тосканы, где у бизнесвумен есть поместье с виноградниками.

Карабань начала заниматься развитием собственного бренда, когда ушла из «Рив Гош». Сначала бизнесвумен выпускала вино, а после решила на его основе приготовить косметику.

«Мы не просто используем виноград при производстве косметики, как бренд Caudalie. Основа их косметики — это вода, у нас — вино. Так не делает больше никто. Кроме вина — стволовые клетки виноградных косточек, экстракт винограда. Первая партия косметики составила 5000 штук. Производит косметику итальянский концерн «Ринальди», один из самых крупных в Италии», — делилась Лариса.

После выпуска удачной партии косметики бизнесвумен занялась парфюмерией. Сейчас на сайте представлены 11 ароматов, а также парфюмерные сеты.

Brocard

Город: Москва.

Что продают: парфюмерию и косметику.

Особенность бренда: первопроходцы на российском рынке. Выпускают как нишевую парфюмерию, так и массмаркет по доступной цене.

Цены: парфюмерная вода Brocard 81402 50 мл — 375 рублей, парфюмерная вода «Царевна Лебедь» — 1890 рублей (по данным Ozon).

Где купить: в розничных сетях и на маркетплейсах, которые указаны на официальном сайте компании.

Brocard — первопроходцы на российском парфюмерно-косметическом рынке. Компания основана в 1991 году и вот уже более 25 лет держится на плаву. В ассортименте бренда представлены как парфюмерия известных европейских фабрик, так и собственные ароматы.

Продукция в низком ценовом сегменте — даже нишевые ароматы смогут позволить себе многие россияне. За время существования компании вышло более 1000 ароматов, самые популярные из них — «Русская княжна» и «Царевна Лебедь». На официальном сайте компании цены на продукцию не указаны. Но, по данным Ozon, ценник на парфюмерную воду начинается от 251 рубля и доходит до 3197 рублей.

Все ароматы Brocard изготавливаются в России на собственном заводе, сертифицированном по международным стандартам.

Wood Moss

Город: Санкт-Петербург, Москва.

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: селективная парфюмерия с преобладающими древесными нотами.

Цены: парфюмерная вода «Сирень» 2 мл — 550 рублей, парфюмерная вода Somnium 30 мл — 6500 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине и офлайн-магазине в Санкт-Петербурге и Москве.

Бренд, созданный дизайнером украшений Кариной Величковской, передаёт ароматы её родной Сибири. В парфюмерных композициях преобладают древесные ноты, а также ароматы мха и трав. В одном из интервью девушка рассказывала, что идея создавать собственные ароматы пришла ей во время поездки в Хакасию.

«Невероятная природа, чистый воздух, пещеры, а главное — густой лес с невероятным запахом мха, влажной земли, осенних листьев и смолы. Мне очень захотелось унести этот запах с собой и наслаждаться им дома. Естественно, в магазинах массмаркета я не встретила ничего похожего, были отдельные ноты, но в целом мне ничего не нравилось. Поэтому я решила попробовать сама, вбив в "Гугл" запрос "какой ингредиент отвечает за запах земли, мха"», — делилась Величковская.

Сначала парфюмер выставляла свои работы на тематических ярмарках, а в 2017 году запустила интернет-магазин. Сейчас в основной коллекции 14 ароматов. Парфюмерные композиции представлены в офлайн-магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, кроме того, приобрести товар можно в интернет-магазине с доставкой по всей России.

Производят парфюмерию в России, но в каком конкретно городе — не сообщается.

Pure Sense

Город: Москва, Санкт-Петербург и еще 16 городов России.

Что продают: парфюмерия и свечи.

Особенность бренда: парфюмерный бренд с социальным посылом (ароматы созданы слабовидящими людьми).

Цены: свеча P S JOY 330 мл — 4900 рублей, парфюмерная вода P S INSPIRATION 50 мл — 9990 рублей.

Где купить: в официальном интернет-магазине или 18 точках продаж.

Pure Sense — не только парфюмерная студия, но и социальный проект. Основательница бренда Екатерина Зинченко создала компанию, где люди с особенностями здоровья могут реализовать свои творческие способности и заработать. Ароматы бренда — дело рук слабовидящих людей.

«В нашем мире есть люди, у которых в силу ограничения визуального восприятия усилено обоняние. А что, если профессионально обучить незрячих людей искусству парфюмерии для того, чтобы они выражали своё восприятие мира и передавали его через ароматы. Тогда другие люди могли бы посмотреть на мир иначе — через чистые ощущения. Для нашего основателя, Екатерины, этот проект стал ответом на вопрос: как соединить благие намерения, творчество и желание влиять на качество жизни людей», — говорится на сайте проекта.

На официальном сайте компании также опубликованы истории создателей ароматов. К слову, все парфюмерные формулы создаются в России, а после отправляются в Грас (Франция). Там ингредиенты смешивают по формуле заказчика.

Сейчас в коллекции бренда два вида свечей и три парфюмерные композиции. Приобрести продукцию можно на сайте или в офлайн-точках продаж в 18 городах России.

Parfums Genty

Город: Дедовск (Московская область).

Что продают: только парфюм.

Особенность бренда: собственное крупное производство, низкие цены и доступность.

Цены: туалетная вода Niagara 100 мл — 299 рублей, туалетная вода Sword 100 мл — 395 рублей.

Где купить: в крупных магазинах по продаже косметики, включая «Л’Этуаль» и «Магнит косметик», а также на маркетплейсах.

Парфюмерный бренд Parfums Genty входит в портфель компании «Алькор и Ко» и существует на рынке более 20 лет. Продукцию компании производят на фабрике «Лорен косметик», которая расположена в подмосковном Дедовске. Кстати, здесь же производят известный бренд уходовой косметики Dolce Milk.