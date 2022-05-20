Девушка возненавидела новую грудь

Жительница Лондона Милли Тэйлфорс увеличила грудь за сотни тысяч рублей и возненавидела свои новые формы. Ее ролик на YouTube заинтересовал журналистов Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Героиня материала решилась на упомянутую процедуру в возрасте 18 лет и в общей сложности потратила на хирургическое вмешательство 6,5 тысячи фунтов стерлингов (более полумиллиона рублей). И если сначала полученный результат удовлетворил британку, то вскоре она разочаровалась в проделанной манипуляции с внешностью.

Спустя три года пациентка пожалела о том, что легла под нож, потому что ее грудь опустилась и потеряла тонус. Свое недовольство блогерша объяснила тем, что форма бюста стала выглядеть слишком естественно.

«Вы никогда не догадаетесь, что я перенесла операцию — на вид грудь слишком натуральная. Но я хочу, чтобы они выглядели сделанными, как это было в первые месяцы после увеличения»,

— призналась девушка.

Тэйлфорс также рассказала, что причиной, по которой она сделала пластику, стал ее переезд в Лондон из родительского дома. Блогерша отметила, что чувствовала себя одиноко в незнакомом городе и из-за стресса набрала лишний вес. Через некоторое время она поняла, что стесняется своего тела и принялась худеть. Сброшенные килограммы отразились и на груди: бюст потерял форму, из-за чего у студентки появились комплексы.

Размещенный в сети ролик набрал более 200 тысяч просмотров. Подписчики благодарили девушку за откровенность, о чем высказались в комментариях.