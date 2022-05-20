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1 час назад

Назван вред популярного секрета красоты кореянок

Lenta.ru

Российский врач-дерматолог и косметолог Анна Карпова рассказала о вреде популярного секрета красоты жительниц Южной Кореи. Комментарий эксперта приводит издание «Доктор Питер».

Назван вред популярного секрета красоты кореянок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о схеме умывания «4-2-4», согласно которой сначала необходимо четыре минуты очищать лицо с помощью гидрофильного масла, затем в течение двух минут использовать пенку и еще четыре минуты выполнять контрастное умывание. Карпова считает, что данный метод подходит девушкам с нормальным и чувствительным типами кожи, которые особенно распространены на полуострове.

В то же время два первых этапа указанной процедуры могут применять и обладательницы жирной кожи. Однако врач не рекомендовала им выполнять последний пункт схемы.

«Идея с контрастным умыванием подходит не всем типам кожи, поэтому этот этап я бы рекомендовала только девушкам с нормальной кожей. Дело в том, что кожа с куперозом реагирует на резкие перепады температуры покраснением, а жирная — избыточной выработкой кожного сала»,

— отметила Карпова.

Красота,Анна Карпова,
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