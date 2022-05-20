Назван вред популярного секрета красоты кореянок

Речь идет о схеме умывания «4-2-4», согласно которой сначала необходимо четыре минуты очищать лицо с помощью гидрофильного масла, затем в течение двух минут использовать пенку и еще четыре минуты выполнять контрастное умывание. Карпова считает, что данный метод подходит девушкам с нормальным и чувствительным типами кожи, которые особенно распространены на полуострове.