Успеть до лета: как привести в порядок волосы после зимы

Шапки, холодный воздух, отопление и другие неприятные факторы к концу зимы приводят волосы к тому состоянию, что хочется их срочно спасать. О том, как это сделать, в материале "Рамблера".

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Один из хороших способов восстановить волосы — пилинги. Пилинг обеспечивает хорошее очищение, убирает излишки кожного сала, ускоряет обновление кожи, улучшает кровообращение.

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«Когда кожа жирнится, на ней образуется перхоть в весеннее время, то тут как в профессиональных условиях, так и дома можно прибегнуть к пилингу волосистой части головы. С его помощью можно отшелушить отмершие частички с кожи, а также уменьшить и вовсе избавиться от перхоти», — рассказывает косметолог Зайнаб Мирзоева изданию aif.ru.

У многих перед летом возникает другая проблема — сухость и ломкость волос.

«Если волосы очень сухие и ломкие (что опять же может быть на фоне нехватки витаминов), то необходимо подключать к делу весеннего ухода за волосами специальные уходы для волос», — объясняет косметолог.

Для этого есть и салонные, и домашние средства.

«Каждый человек, желающий сохранить здоровье волос весной, а также укрепить их, может наносить дома бальзамы и маски после мытья волос. Если речь идет о сухих и ломких кончиках, то тут следует добавить к уходу еще и специальное средство для таких волос», — рассказывает Зайнаб Мирзоева.

Специалисты отмечают, что весной организм страдает от нехватки витаминов. У многих могут начать выпадать волосы. В этом случае косметологи рекомендуют плазмотерапию и мезотерапию.

О проблемах с волосами после зимы рассказала и главный врач Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко на канале "Россия 1".

По ее словам, холодное время года приводит к проблемам с волосами из-за многих причин: перепад температур, головные уборы, ОРВИ и ослабление иммунитета, снижение физической активности, недостаток витаминов и питательных веществ.

Что есть и чем мыть

Так, чтобы восполнить баланс витаминов, в рацион стоит добавить овощи, фрукты, витамины группы B, содержащиеся в дрожжах, крупах, бобовых, а также продукты, богатые Омега-3: орехи, семечки, льняное и оливковое масла. Все это, по словам врача, способствует питанию и нормальному состоянию кожи и волос.