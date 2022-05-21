Успеть до лета: готовим ноги к сезону открытой обуви

До наступления летнего тепла нужно успеть подготовить не только любимые босоножки, но и обратить внимание на ноги. Вы можете почувствовать себя неловко в открытой обуви, если кожа на пятках огрубела, а педикюр был сделан давно. Как вернуть ногам ухоженный вид, читайте в статье “Рамблера”.

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Действуем “изнутри”

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Одна из главных проблем, с которой приходится бороться после зимы и ношения закрытой обуви – это трещины на пятках. Чаще всего они появляются, когда коже не хватает увлажнения. Поэтому не забывайте поддерживать водный баланс в организме. Обезвоживание отражается и на коже в том числе.

Холодная погода и недостаток витаминов также влияют на внешний вид стоп. Мыть ноги в горячей воде не рекомендуется, как и пользоваться мылом с высоким уровнем pH. В противном случае кожа станет очень сухой.

Особое внимание стопам следует уделять тем, кто болен сахарным диабетом, а также женщинам и мужчинам в возрасте. В обоих случаях нужно помнить, что кожа теряет естественную эластичность, поэтому появление трещин на пятках наиболее вероятно.

Скорая помощь

“Ленивый” вариант

Пожалуй, проще всего обратиться в салон красоты и сделать качественный педикюр у мастера. В более запущенных случаях может потребоваться помощь подолога для избавления от особенно плотных участков огрубевшей кожи и ногтей. Аппаратный педикюр, включающий обработку всех пальцев и ногтей, а также удаление мозолей и натоптышей, поможет быстро привести ноги в порядок. Минус только в том, что вам придется потратить время (в том числе на поиск хорошего мастера) и деньги на эту процедуру.

“Салон на дому”

Чтобы избавиться от огрубевшей кожи стоп, можно сделать серию ванночек с добавлением лимонного сока и смягчающего мыла. Помните, что вода должна быть теплой (от 40 до 43 градусов).

Также можно делать ванночки с эфирным маслом чайного дерева, которое является антибактериальным, способствует заживлению мелких ран, порезов, избавлению от повреждения ногтей.

Держать ноги в ванночке нужно не дольше 20-30 минут. Далее следует взять пемзу и хорошо протереть кожу стоп, обращая особое внимание на пятки.

Затем стопы следует протереть полотенцем. Когда кожа станет сухой, можно взять специальную пилку для обработки пяток и осторожно отшлифовать стопы. Периодически ноги можно смачивать. Пилка же должна оставаться сухой.

После такой обработки стопы нужно смазать питательным кремом и надеть хлопчатобумажные носочки.

Периодичность процедуры – раз в семь дней.

Если вы начнете регулярно пользоваться электрической пилкой для экспресс-педикюра, то необходимость в таких сложных ритуалах красоты отпадет.

Еще одно SOS-средство для ног – кератолики. Они решают несколько задач:

смягчают ороговевшую кожу стопы;

устраняют мозоли, натоптыши и трещины;

мягко шлифуют поверхность стоп;

запускают процесс регенерации эпидермиса.

Их нужно использовать строго в соответствии с инструкцией, прилагаемой к средству.

Ежедневная порция заботы