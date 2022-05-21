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21 мая

Парикмахер назвал трендовое окрашивание для седых волос

Lenta.ru

Парикмахер и международный креативный директор по окрашиванию Evo Hair Том Смит назвал трендовое в 2022 году окрашивание для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Парикмахер назвал трендовое окрашивание для седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о технике Herringbone Highlights (дословно — «подсвеченная елочка») — методе окрашивания, который выполняется с помощью мелирования, сочетая теплые и холодные оттенки серого.

«Данный тренд направлен на то, чтобы зрелые женщины перестали стесняться своей естественной седины»,

— пояснил эксперт.

По словам Смита, окрашивание «подсвеченная елочка» появилась в период пандемии коронавируса и всеобщего карантина в 2020 году. В качестве примера специалист привел фото и видео американских актрис Дженнифер Энистон и Сары Джессики Паркер без макияжа и с неокрашенными корнями, которые они публиковали в соцсетях .

Красота,Том Смит,Сара Паркер,Дженнифер Энистон,
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