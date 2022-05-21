Парикмахер назвал трендовое окрашивание для седых волос

Парикмахер и международный креативный директор по окрашиванию Evo Hair Том Смит назвал трендовое в 2022 году окрашивание для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar .

По словам Смита, окрашивание «подсвеченная елочка» появилась в период пандемии коронавируса и всеобщего карантина в 2020 году. В качестве примера специалист привел фото и видео американских актрис Дженнифер Энистон и Сары Джессики Паркер без макияжа и с неокрашенными корнями, которые они публиковали в соцсетях .