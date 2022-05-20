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1 час назад

Успеть до лета: как быстро реанимировать сухую кожу

Диана Товсепова
Елена Кудашкинаэксперт

К весне после долгих холодных месяцев, отопления и других неприятных факторов мы приходим с обезвоженной кожей и сухими волосами. О том, как быстро реанимировать пересушенную кожу "Рамблеру" рассказала дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

Как быстро реанимировать сухую кожу
Фото: PixnioPixnio

В летнее время сухая кожа становится еще суше, поскольку организм теряет много влаги. При этом на лице ощущается стянутость и дискомфорт. Подготовиться к жаркому сезону помогут косметологические процедуры и правильный уход за кожей:

• пилинги
Пилинг помогает избавиться от загрязнений и отмерших чешуек. Благодаря этому обменные процессы в коже работают лучше, а полезные уходовые средства действуют эффективнее.

• увлажнение
Летом кожа сильнее всего подвержена обезвоживанию, поэтому в этот период ее требуется качественно увлажнять. Можно воспользоваться сыворотками с гиалуроновой кислотой. Такие средства хорошо проникают в кожу и притягивают влагу.

• защита от солнца
Чтобы защитить кожу от негативного влияние ультрафиолета, следует пользоваться специальными солнцезащитными кремами с SPF-фильтром.

• использование косметики с антиоксидантами
Антиоксиданты - это полезные вещества, которые улучшают состояние кожи. Они способны бороться с вредными свободными радикалами, возникающих из-за УФ-излучения. Дефицит этих веществ приводит к раннему старению и воспалительным процессам. Чтобы этого избежать, нужно каждый день пользоваться косметикой с большим содержанием антиоксидантов
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог
Красота,
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