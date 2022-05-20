Как быстро реанимировать сухую кожу

• пилинги

Пилинг помогает избавиться от загрязнений и отмерших чешуек. Благодаря этому обменные процессы в коже работают лучше, а полезные уходовые средства действуют эффективнее.



• увлажнение

Летом кожа сильнее всего подвержена обезвоживанию, поэтому в этот период ее требуется качественно увлажнять. Можно воспользоваться сыворотками с гиалуроновой кислотой. Такие средства хорошо проникают в кожу и притягивают влагу.



• защита от солнца

Чтобы защитить кожу от негативного влияние ультрафиолета, следует пользоваться специальными солнцезащитными кремами с SPF-фильтром.



• использование косметики с антиоксидантами

Антиоксиданты - это полезные вещества, которые улучшают состояние кожи. Они способны бороться с вредными свободными радикалами, возникающих из-за УФ-излучения. Дефицит этих веществ приводит к раннему старению и воспалительным процессам. Чтобы этого избежать, нужно каждый день пользоваться косметикой с большим содержанием антиоксидантов

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог