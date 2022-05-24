5 секретов универсального макияжа

Чтобы отлично выглядеть и удачно накраситься, совсем не обязательно тратить много времени или обращаться к визажистам.

У каждого визажиста свои секреты макияжа, а тонкостям мейк апа посвящены десятки книг. Но есть есть небольшие хитрости, которые позволяют любой девушке отлично выглядеть всего за несколько минут. Универсальный макияж, как уверяют стилисты, идет всем, он почти незаметен, но легко преображается в вечерний образ. К тому же, для выполнения такого мейк апа потребуется немного продуктов. Главное правило: все они должны быть качественными.

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Главное — тональная основа

Времена, когда тон считался вредным для кожи, давно прошли. Современные продукты обогащены ухаживающими ингредиентами, они заставляют лицо выглядеть гладким и светящимся. Кроме того, даже очень красивый макияж смотрится неаккуратно на неподготовленной коже. Поэтому первым шагом ежедневного мейк апа должна стать тональная основа.

Выбирайте крем с сияющим, сатиновым финишем, чтобы кожа смотрелась естественной и здоровой. Такие средства легко наносятся и кистью, и спонжем, и пальцами. Правда, в отличие от матовых основ, сияющие редко закрепляются сами по себе, поэтому требуют нанесения пудры. Самый универсальный вариант — рассыпчатая прозрачная пудра, которая ложится невесомой вуалью и не утяжеляет макияж.

Отдохнувший вид

Бобби Браун считала, что макияж — это игра оттенков на лице, которые создают отдохнувший и здоровый вид. Поэтому она советовала завести в косметичке розовые румяна холодного оттенка, сияющий хайлайтер или бронзер. Эти продукты должны стать вторым шагом универсального макияжа.

Румяна нанесите на скуловую косточку примерно в двух сантиметров от крыльев носа и растушуйте в сторону висков. Остатками средства на кисти дотроньтесь до кончика носа: так он будет выглядеть аккуратнее и меньше. Этим способом пользовалась Мэрилин Монро.

Для бронзера можно не брать отдельную кисть, если он смешается с остатками румян, оттенок на лице получится более живым и естественным. Нанесите бронзер на стороны лба, скулы и подбородок. Так вы будете выглядеть слегка загорелой, выспавшейся и свежей.

Обойдемся без теней

Еще один постулат известных визажистов — для удачного макияжа нужно не больше шести средств. Глаза не стоит перегружать тенями, ведь с их растушевкой у новичка могут возникнуть проблемы. Поэтому достаточно подчеркнуть веко бронзером, растушевав его к вискам, а на косточку над складкой нанести немного румян, чтобы взгляд стал ярче.

Волшебная стрелка

Управляться с подводкой — задача непростая, к тому же разные формы глаз требуют индивидуального подхода. Но незаметная межресничная стрелочка идет абсолютно всем. Возьмите хорошо заточенный темный карандаш, поставьте точку у внешнего края ресниц так, чтобы она располагалась между волосками и легкими движениями протушуйте линию до середины глаза. Главное, чтобы стрелочка не была заметна. Она визуально распахнет глаза и сделает ресницы гуще, но не привлечет к себе внимания.

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