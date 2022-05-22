Черный маникюр 2023 года и модные тенденции с фото

Модные тенденции 2023 года возглавил черный маникюр. Гель-лак этого цвета смотрится на ноготках эффектно и эстетично. С лучшими новинками можно ознакомиться далее и посмотреть примеры на фото.

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Модные тенденции черного маникюра

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Раньше девушки относились к черному маникюру неоднозначно. Некоторые считали его слишком банальным и обычным, другие называли темным и мрачным. Сегодня ситуация в корне изменилась — черный гель-лак на пике популярности в мире нейл-индустрии.

В 2023 году в моде не только глянцевый маникюр, но и матовый. Он привлекает к себе внимание из-за эффектного вида. Такое оформление ногтей идеально подходит как для повседневной носки, так и для посещения праздничных мероприятий. Для праздничного маникюра можно добавить элементы декора:

стразы; блестки; камифубуки; бусинки; фольгу.

Обратите внимание, что красота маникюра во многом зависит от правильно подобранной формы и длины ногтей. На каждый день лучше выбрать квадратные короткие ногти — острая форма будет смотреться вызывающе и подойдет не каждой девушке. Фаворитом у дам является миндалевидная форма, она выглядит женственно и стильно. В сочетании с черным лаком и небольшим количеством декора получается экстравагантный маникюр, который подойдет на все случаи жизни.

Любительницы лаконичного дизайна могут выбрать френч. Линия «улыбки» черного цвета будет смотреться необычно и креативно. Тем, кому надоела классика, можно рассмотреть лунный дизайн, он входит в топ модных тенденций маникюра 2023 года, всегда смотрится аккуратно и стильно. Самый эффектный дизайн можно создать при помощи матовой основы черного цвета и золотистой лунки в нижней части ногтевой пластины.

Ярким девушкам, которые следят за последними новинками моды, стоит обратить внимание на черный маникюр с надписями. В тренде слова на английском и французском языке. Если хотите создать что-то необычное, попробуйте добавить иероглифы. Некоторые женщины считают, что такие знаки могут помочь привлечь в свою жизнь удачу, любовь и богатство. Такой маникюр вызывает повышенный интерес из-за своей уникальности — только обладательница знает точный смысл нарисованных знаков.

Черный маникюр на разную длину ногтей

Длина ногтей в маникюре играет огромную роль. Но есть хорошая новость: черный гель-лак будет смотреться отлично на любой длине. Здесь выбор будет зависеть от ваших предпочтений.

На короткие ногти

Короткая длина ногтей — идеальный вариант для любой девушки. Она подойдет школьницам, офисным работницам и деловым женщинам. С такими ногтями вы можете посещать любые мероприятия, они всегда будут смотреться уместно.

Вы можете смело выбирать однотонный дизайн — не думайте, что это слишком простой вариант. Именно такое оформление входит в самые стильные новинки 2023 года. Если хотите добавить «изюминку», покройте ногтевую пластину матовым топом. Он придаст вашим ногтям нотку шарма и эстетики.

Интересный вариант — маникюр в горошек. Некоторые считают его детским, но смотрится он стильно. Такой дизайн легко воплотить в реальность даже в домашних условиях. Попробуйте в качестве основы взять черный цвет и горошек нанести голубым гель-лаком. Также красиво смотрится тандем черного и розового. Горошек можно разместить как на нескольких пальцах, так и сразу на всех.

Один из лучших дизайнов на короткие ногти — черный маникюр с дымкой. Размытые линии придают ноготкам невероятно красивый вид. Особенно актуальны белые, синие и фиолетовые клубы дыма на черном фоне. Самые яркие девушки могут добавить на некоторые ногти дополнительные рисунки или сделать дым объемным.

Еще один крутой вариант — аэрография. Такой дизайн можно создать при помощи специального прибора. Маникюр смотрится фантастически. Наибольшим спросом пользуется техника градиент. Аэрограф аккуратно распыляет краску на ноготь, это дает возможность сделать невероятно красивые переходы между цветами.

На средние ногти

Это универсальный вариант, который женщины выбирают вне зависимости от сезона. В данном случае подойдет любая форма. Ногти средней длины хороши под легкое платье, строгий костюм и обычные джинсы с футболкой. Обувь, прическа и макияж тоже подойдут любые.

На черном фоне в этом случае красиво будут смотреться цветочные мотивы или веточки. Это лучший вариант для весеннего сезона. Рекомендуются яркие цвета. Такой маникюр сочетает в себе нотки стиля, резкости, гармонии и дерзости. Лучшие варианты:

красные маки; голубые васильки; белые астры; розовые пионы; красные розы; белые ромашки.

Современно и молодежно будет смотреться газетный маникюр. Такой дизайн обычно выбирают творческие личности. Он сложен в выполнении, но девушек это не пугает. Эта идея пришла к нам из Франции и очень быстро вошла в самые модные тенденции нейл-арта. Сегодня такое оформление можно часто встретить на фото популярных блогеров.

На длинные ногти

Длинные ногти пользуются спросом у ярких модниц. С такой длиной вы не сможете прийти на работу в офис, но зато смело отправитесь на вечеринку. На большой площади ногтевой пластины можно создавать настоящие шедевры, добавлять любые украшения и сочетать их с любыми техниками.

Черный маникюр отлично подчеркнут стразы, блестки и пайетки. Их обычно наносят на несколько ногтей, но вы можете добавить их на все. Только обратите внимание, что в большом количестве эти элементы декора могут сделать маникюр вульгарным.

На длинных черных ногтях интересно смотрится паутинка. Этот дизайн набирает популярность с каждым днем. Он кажется на первый взгляд простым, но смотрится очень красиво и новомодно. Стандартный вариант — белая паутинка на черной подложке. Но можно отойти от классики и сделать что-то креативное. Необычно будет смотреться на черном фоне паутинка красного, серебристого, розового и зеленого цвета. Самый яркий дизайн можно создать при помощи разноцветных полосок.

Популярным вариантом на длинные черные ногти стал дизайн с поталью. Это имитация сусального золота. Такое оформление ноготков добавляет любому образу нотку шарма, смотрится дорого и аристократично. В тандеме с черным оттенком поталь делает женские ручки более элегантными и изящными.

Лучшие цветовые сочетания с черным гель-лаком

Варианты дизайна в черном маникюре могут быть самыми странными, броскими и уникальными. Выбрав лак для ногтей черного цвета, можно почти забыть о выборе оттенков, ведь с ним можно хорошо сочетать все тона. Это настоящая классика, которая хорошо подойдет под любой образ.

Невероятно эстетично и элегантно выглядит серебро. Такой эффект создается при помощи акриловой краски или геля, глянца, фольги, специального скотча, втирки или наклеек. Волшебный тандем — серебристые блестки и черный гель-лак. Можно создать эффект сказочного дождя, если вы нанесете блестки в малом количестве.

Дуэт черного и красного — это классика, которая часто применяется в современной нейл-индустрии. Очень модный дизайн можно сделать, создав эффект огня с помощью техники градиент, добавив винный и бордовый.

Тандем с белым лаком смотрится впечатляюще и очаровательно. Такой контраст придется по душе многим леди. Приветствуются рисунки в виде точек, полосок, сердечек, звездочек и веточек. Можно добавить надписи или сделать абстрактный маникюр.

Черно-бежевый маникюр отличается тонкостью и нежностью. Многие девушки выбирают его зимой, но он актуален в любое время года. Это красивое сочетание, которое станет отличным дополнением к любому образу. Вы можете пойти с таким маникюром на свидание или выбрать его для повседневной носки.

Чтобы создать яркий дизайн, предпочтение стоит отдать тандему с желтым цветом. Это будет отличным вариантом на лето 2023 года. Здесь можно дать волю фантазии и добавить интересные рисунки. Актуальны иллюстрации мотыльков, авокадо, ананасов, цветов и насекомых. Молодежно и стильно будут смотреться желтые пчелы на черном фоне.

Новинки дизайна черного маникюра с фото

Вариантов оформления черного маникюра целое множество. Нейл-мастера уже подготовили новинки на 2023 год и поделились фото на просторах интернета. Выбор будет сделать очень трудно. Каждый вариант сочетает в себе красоту и шик.

Лидирующую позицию занимает дизайн «битое стекло». Эффект достигается при помощи специальной фольги. Результат будет невероятно впечатляющим. На черной подложке голографические переливы фольги смотрятся волшебно и очень эффектно. Если добавить сюда объемные наклейки, маникюр приобретет ошеломляющий вид.

Актуален также полосатый маникюр. Это суперстильный дизайн, который хорошо смотрится на любой длине ногтей. Полоски могут быть вертикальными, диагональными, горизонтальными и даже в виде зигзагов. Для более яркого эффекта можно добавить рисунки в виде силуэтов лиц, бриллиантов или геометрических фигур.

Также в 2023 году стоит обратить внимание на дизайн «звездное небо». Он подойдет загадочным девушкам. Если вы любите наблюдать, как падают звезды, или рассматривать созвездия, этот вариант точно для вас. Попробуйте покрыть все ногти черным матовым топом, а на безымянный палец нанести любимое созвездие. Лучше отдать предпочтение квадратным ногтям средней длины.

В топ лучших идей также входит мраморный черный маникюр. Это тандем роскоши и простоты. Он нравится девушкам из-за универсальности и красивого вида. Такой маникюр всегда будет выглядеть шикарно и стильно, а выполнить его может даже новичок. Мраморный маникюр в черном оформлении будет притягивать взгляды.