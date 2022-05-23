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42 минуты назад

5 хитростей про сушку волос, о которых вы не знали

Даша Краснова

Стилист по волосам может сделать укладку, лишь правильно высушив волосы. В обычной жизни мы совершаем множество ошибок, которые не дают нам добиться салонного эффекта. "Рамблер" расскажет про 5 хитростей про сушку волос, о которых вы не знали.

5 хитростей про сушку волос, о которых вы не знали
Фото: unsplashunsplash

Ваши волосы мокрые

Волосы должны быть на 70—75% сухими в тот момент, как вы включите фен. Дело в том, что чем дольше пряди подвергаются воздействию горячего воздуха, тем больше вреда вы им наносите. Поэтому сначала надо промокнуть волосы, а затем дать им подсохнуть.

Не держите волосы в полотенце

Мокрые волосы нельзя держать в полотенце долго. Так как в полотенце возникает эффект сауны и железы активнее выделяют сало. Да и волосы сырые гораздо более ломкие. Профессионалы и вовсе советуют использовать вместо полотенца хлопковую ткань.

Вы не используете сопло

Сопло — это стандартная насадка на фен, которая выглядит как утконос. Многие снимают ее, чтобы расширить границы потока воздуха и быстрее сушить волосы. Однако сопло создает мощный поток, который делает волосы гладкими и сушит волосы быстрее.

Расческа подобрана неправильно

Самые безопасные круглые брашинги сделаны из натуральной щетины (ворс дикого кабана). Они хорошо распутывают даже влажные локоны, не повреждают их структуру, но есть и современные щетки с термопокрытием. Ими обычно пользуются в профессиональных кругах.

Завершите сушку холодным воздухом

Заканчивать сушку волос лучше под струей прохладного или холодного воздуха. Так вы закроете чешуйки, получите более блестящие пряди и закрепите эффект.

Красота,
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