Ужасные тренды макияжа, которые остались в прошлом

Некоторые тенденции мейк апа не должны были появляться, ведь портили любую внешность, но, несмотря на это, просуществовали довольно долго

Взмах кисти — и взгляд становится выразительнее, темнее, еще один — и вместе очаровательных щечек появляются острые скулы… Макияж может преобразить лицо, раскрыть его особенности, сделав привлекательнее и ярче. Но иногда тенденции мейк апа кажутся очень странными: то и дело появляются тренды, которые не идут никому, однако следуют им сотни тысяч женщин. Многие из этих веяний, к счастью, довольно быстро забываются. Так, канули в Лету приемы, еще совсем недавно оказавшиеся на пике популярности.

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Блестки на лице и нижнем веке

Эстетика сериала «Эйфория» произвела фурор в мире моды: макияж с блестками вдохновил тысячи девушек, так стали краситься на улицу и в магазины. Глиттер модницы наносили не на верхнее веко, что смотрится вполне привлекательно, а под глаза, рисуя сияющие слезы. Но мода прошла так же быстро, как и появилась. Остается гадать, что придет на смену этому тренду.

Слишком выразительные брови

Визажисты в один голос уверяют: брови создают выражение лица, подчеркивают черты, могут сильно повлиять на внешность. В начале двухтысячных к этим мнениям, наконец, прислушались: бровям стали уделять внимание, корректировать их, окрашивать, рисовать косметикой. Год от года этой части лица отводилась все большая роль, а в последнее время стало популярным сохранять густые, темные брови и совсем отказываться от остального макияжа глаз. Этот прием хорош для подиума, но в реальной жизни девушки с интенсивными бровями выглядели суровыми, хищными и недовольными. Пришла пора сказать такой тенденции «Прощай». Теперь брови, по задумке стилистов, должны лишь дополнять макияж глаз и подчеркивать его, а не выступать соло.

Матовый тон

Плотные основы для макияжа подходят единицам, у остальных они забиваются в поры, подчеркивают шелушения, а лицо с таким тональным выглядит, как маска. Несмотря на это, на протяжении несколько лет стилисты на модных показах пользовались именно тяжелыми текстурами. Все изменилось: этим летом пора забыть о густой основе, выбрать легкий тональный флюид. Он может не перекрыть недостатки, зато сгладит цвет лица и будет выглядеть совершенно естественно.

Ресницы Твигги

Около двух лет назад стилисты неожиданно сделали популярными тяжелые ресницы, слипшиеся пучками — такой макияж использовали в эпоху Твигги. Производители туши быстро подстроились под эту тенденцию и начали выпускать продукт, который мог склеить ресницы. Макияж выглядел неопрятным, а к концу дня излишки туши осыпались, добавляя образу неаккуратности. Этим летом тренд покинул нас, вооружайтесь щеточками, чтобы разделять реснички и создавать взгляд на миллион.

Темная матовая помада

Четкий контур губ, винные или фиолетовые оттенки создавали образ в стиле вамп, добавляли лицу драматизма, но эта тенденция тоже сошла на нет. К счастью, конечно! Ведь такие текстуры подчеркивают все шелушения, уменьшают губы визуально и добавляют возраста. Сейчас в тренде сатиновые или глянцевые помады, даже в винных оттенках они смотрятся не так драматично и делают губы пухлыми и привлекательными.

Обилие румян