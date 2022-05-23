Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Забыли, как страшный сон: ужасные тренды макияжа, которые остались в Ужасные тренды макияжа, которые остались в прошлом

WomanHit.ru

Некоторые тенденции мейк апа не должны были появляться, ведь портили любую внешность, но, несмотря на это, просуществовали довольно долго

Ужасные тренды макияжа, которые остались в прошлом
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Взмах кисти — и взгляд становится выразительнее, темнее, еще один — и вместе очаровательных щечек появляются острые скулы… Макияж может преобразить лицо, раскрыть его особенности, сделав привлекательнее и ярче. Но иногда тенденции мейк апа кажутся очень странными: то и дело появляются тренды, которые не идут никому, однако следуют им сотни тысяч женщин. Многие из этих веяний, к счастью, довольно быстро забываются. Так, канули в Лету приемы, еще совсем недавно оказавшиеся на пике популярности.

Видео дня

Блестки на лице и нижнем веке

Эстетика сериала «Эйфория» произвела фурор в мире моды: макияж с блестками вдохновил тысячи девушек, так стали краситься на улицу и в магазины. Глиттер модницы наносили не на верхнее веко, что смотрится вполне привлекательно, а под глаза, рисуя сияющие слезы. Но мода прошла так же быстро, как и появилась. Остается гадать, что придет на смену этому тренду.

Слишком выразительные брови

Визажисты в один голос уверяют: брови создают выражение лица, подчеркивают черты, могут сильно повлиять на внешность. В начале двухтысячных к этим мнениям, наконец, прислушались: бровям стали уделять внимание, корректировать их, окрашивать, рисовать косметикой. Год от года этой части лица отводилась все большая роль, а в последнее время стало популярным сохранять густые, темные брови и совсем отказываться от остального макияжа глаз. Этот прием хорош для подиума, но в реальной жизни девушки с интенсивными бровями выглядели суровыми, хищными и недовольными. Пришла пора сказать такой тенденции «Прощай». Теперь брови, по задумке стилистов, должны лишь дополнять макияж глаз и подчеркивать его, а не выступать соло.

Матовый тон

Плотные основы для макияжа подходят единицам, у остальных они забиваются в поры, подчеркивают шелушения, а лицо с таким тональным выглядит, как маска. Несмотря на это, на протяжении несколько лет стилисты на модных показах пользовались именно тяжелыми текстурами. Все изменилось: этим летом пора забыть о густой основе, выбрать легкий тональный флюид. Он может не перекрыть недостатки, зато сгладит цвет лица и будет выглядеть совершенно естественно.

Ресницы Твигги

Около двух лет назад стилисты неожиданно сделали популярными тяжелые ресницы, слипшиеся пучками — такой макияж использовали в эпоху Твигги. Производители туши быстро подстроились под эту тенденцию и начали выпускать продукт, который мог склеить ресницы. Макияж выглядел неопрятным, а к концу дня излишки туши осыпались, добавляя образу неаккуратности. Этим летом тренд покинул нас, вооружайтесь щеточками, чтобы разделять реснички и создавать взгляд на миллион.

Темная матовая помада

Четкий контур губ, винные или фиолетовые оттенки создавали образ в стиле вамп, добавляли лицу драматизма, но эта тенденция тоже сошла на нет. К счастью, конечно! Ведь такие текстуры подчеркивают все шелушения, уменьшают губы визуально и добавляют возраста. Сейчас в тренде сатиновые или глянцевые помады, даже в винных оттенках они смотрятся не так драматично и делают губы пухлыми и привлекательными.

Обилие румян

Дрейпинг произвел настоящий фурор: румяна не только на щеках, но и на скулах, лбу, верхнем веке, как оказалось, делают лицо свежим и молодым. Но правильно выполнить этот прием получалось у единиц, многие выглядели просто неряшливо. Сейчас визажисты предлагают уменьшить количество румян, нанести их на щечки, не заводя к вискам, а остатки продукта с кисти перенести на спинку носа и веки.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители