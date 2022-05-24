Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина рассказала секрет юности

Жительница Великобритании, в 60 лет выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секреты молодости и красоты. Ее историю публикует Daily Mirror.

Фото: @eudoraokoroandrew @eudoraokoroandrew

60-летняя диджей и преподаватель танцев Эудора Окоро рассказала, что в юности стеснялась своей худобы и пыталась набрать вес. Отец заметил это и попытался ее успокоить: «Не беспокойся, твоя мама тоже была худой, пока ей не стукнуло 30, а потом она располнела». Такая перспектива настолько напугала Окоро, что с тех пор она всегда следила за своим питанием.

По словам женщины, с возрастом она только хорошела. Когда ей было 30 лет, кассиры и официанты по-прежнему считали ее несовершеннолетней и отказывались продавать ей алкоголь. Когда британка стала старше, она захотела принять участие в тестировании антивозрастного крема, но сотрудники компании-производителя отказали ей из-за слишком молодой внешности.

Окоро считает секретом своей молодости растительную диету, регулярные занятия спортом и ежедневно выпиваемые два литра воды.

«Если у вас нет каких-то заболеваний, я считаю, что то, как вы стареете, полностью зависит от вас», — сказала она.

В 2019 году британка овдовела и спустя несколько лет траура решила снова начать ходить на свидания. По ее словам, молодая внешность во многом осложняет процесс поиска партнера, поскольку на нее обращают внимание слишком молодые мужчины.