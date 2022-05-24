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1 час назад

Парикмахер назвал еще одну модную прическу лета 2022 года

Lenta.ru

Звездный стилист и амбассадор бренда BaByliss Сид Хейс назвал еще одну прическу, которая будет модной летом 2022 года. Соответствующий материал публикует британская версия журнала Glamour.

Парикмахер назвал модную прическу лета 2022 года
Фото: Caroline Berg Eriksen / YouTubeCaroline Berg Eriksen / YouTube

Парикмахер заявил, что укладка под названием «скандинавские волны», которая предполагает небрежную завивку волос от корней, станет трендовой в предстоящем жарком сезоне.

«Прическа выглядит так, будто вы и не укладывали волосы, что добавит вашему образу расслабленности», — считает специалист.

По словам эксперта, обладательницы вьющихся волос могут добиться подобной прически, сделав косы на ночь. В то же время женщинам с прямыми от природы локонами следует воспользоваться утюжком.

«Скандинавские волны — облегченная версия голливудских. Просто возьмите прядь и зажимайте ее горячими щипцами, следуя от корней до кончиков», — уточнил Хейс.

Собеседник издания также порекомендовал использовать текстурирующий спрей или лак для волос с легкой фиксацией, чтобы сохранить укладку на несколько дней.

«Главное — небрежность. Можете даже расчесать полученные волны расческой!» — высказался он в заключение.

Ранее модные редакторы портала Hypebae перечислили самые актуальные прически с челками. Журналисты сообщили, что в нынешнем сезоне хитом станут уложенные набок и выше бровей челки, а также зауженная челка-шторка, кудрявая и плетеная челки. Кроме того, в перечень попали «кукольные» и рваные челки.

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