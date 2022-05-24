Что такое антицеллюлитный массаж и как получить эффект

Можно ли похудеть с помощью массажа? Что в действительности нужно делать, чтобы справиться с целлюлитом? И как массаж помогает обнаружить и предупредить серьезные проблемы со здоровьем? Ответы на эти вопросы мы узнали у Сергея Перушкина, сооснователя студии массажа Lay Back Massage.

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Сергей Перушкин

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Сооснователь студии массажа Lay Back Massage

Что такое целлюлит и как он появляется

Целлюлит (липодистрофия) — это структурное изменение подкожной жировой клетчатки, которое проявляется в виде визуальных дефектов на коже. Чаще всего он возникает из-за нарушения обменных процессов в тканях. Итак, как же он образуется?

Сразу под нашей кожей расположена подкожно-жировая клетчатка, состоящая из соединительной и жировой ткани, а еще именно здесь находится большое количество кровеносных сосудов. Когда мы долго сидим и мало двигаемся, на эти ткани создается продолжительное давление, в результате чего ухудшается капиллярное кровоснабжение и клетки получают меньше кислорода и питательных элементов.

В нашем теле есть не только кровеносные сосуды, но и лимфатическая система, которая переносит по организму лимфу. В отличие от артерий и вен, у лимфатических сосудов нет твердой стенки, поэтому при длительном давлении на них значительно ухудшается дренажная функция. Так появляются отеки, которые только усиливают сдавливание сосудов и тканей. Сама лимфа движется по сосудам во многом за счет работы мышц, поэтому при сидячей работе и дефиците физической нагрузки отеки никуда не уходят.

Так как из-за сдавливания сосудов и тканей клетки получают меньше кислорода, в нашей подкожно-жировой клетчатке начинает разрастаться соединительная ткань. Получается так, что соединительно-тканный каркас становится жестче и образует «жировую ловушку», и когда в этой жировой ловушке происходит увеличение объема жировых клеток, они начинают выдавливать друг друга, так и образуется бугристость.

Как работает антицеллюлитный массаж

Хорошая новость, целлюлит — это не навсегда.

Каждые 14 дней клетки соединительной ткани обновляются на новые, а значит, мы можем бороться с первопричиной появления целлюлита и минимизировать его проявления. Для этого необходимо прежде всего избавиться от межтканевого отека и нормализовать кровоснабжение и питание тканей. Поэтому на первых сеансах массажисты обычно начинают с лимфодренажных техник. Мастера выполняют приемы, которые способствуют эффективному лимфооттоку. Как следствие, снижается отечность за счет активной работы мышц и сосудов.

Если на лимфодренажном массаже мастер работает не только над проблемными зонами, не удивляйтесь. Чтобы хорошо разогнать лимфу, одного местного воздействия на проблемные области недостаточно. Нужна комплексная работа, которая включает в себя в том числе работу с крупными лимфоузлами и с грудным лимфатическим протоком.

После нескольких сеансов такого массажа отек активно начинает спадать и это даже может отразиться на весе. Бывают случаи, когда девушки худеют сразу на несколько килограммов. Но здесь есть один нюанс: весь уходящий в этот момент вес — это лишняя жидкость. Поэтому ждать от массажа чудодейственного эффекта именно на вес не стоит: без правильного питания и тренировок жировая и мышечная масса изменится незначительно.

После того, как спадает основной отек, массажисты фокусируются на стимуляции работы мышц и тканей, что способствует нормализации кровоснабжения. Как правило, первый эффект бывает виден уже после первых 2-3 сеансов, а долгосрочные результаты — после двух недель работы. Соединительная ткань постепенно обновляется на новую, она больше насыщена кровью, меньше подвержена отекам, а значит, и с меньшей вероятностью появляется целлюлит.

Как получить максимум эффекта от массажа

Чаще всего студии массажа рекомендуют проходить двух- или четырехнедельные программы антицеллюлитного массажа. В обоих случаях посещать салон нужно в среднем два-три раза в неделю.

Например, в Lay Back Massage есть программы на 5, 10 и 15 сеансов. Так как коллагеновые волокна заменяются на новые каждые две недели, за 5 сеансов можно охватить один цикл обновления, за 10 — два цикла, а за 15 — сразу три. В результате структура тканей значительно обновляется и можно увидеть ощутимый внешний эффект: подтягивается тонус кожи, формируется красивый контур, уходит дряблость.

Очень часто клиенты спрашивают: как часто нужно ходить на антицеллюлитный массаж, чтобы эффект от него сохранялся надолго? Здесь многое зависит от образа жизни самого человека. Если у вас сидячая работа, вы не поддерживаете форму регулярными физическими нагрузками и правильным питанием, то эффект от массажа будет сохраняться только несколько месяцев, а затем постепенно сойдет на нет. То есть вам придется ходить на него систематически несколько раз в год. Если же поддерживать форму и вести здоровый образ жизни, кровоснабжение в тканях будет равномерным и стабильным, значит, на антицеллюлитный и общий массаж можно будет приходить в качестве профилактики.

Как совмещать плотный график, борьбу с целлюлитом и поддержание здоровья

Сидячая работа — наиболее частое препятствие для тех, кто хочет избежать целлюлита. Вам нужно часами сидеть за компьютером, а затем еще и находить силы и время на тренировки, чтобы бороться с отеками и застоем лимфы. Для этого не обязательно тренироваться в зале до потери пульса: вам подойдут любые кардио нагрузки, в которых активно работают ноги. Полезно проводить домашние тренировки с собственным весом на 15-30 минут, а по утрам — зарядку, которая поможет взбодрить организм.

Если у вас совсем нет времени на тренировки, подойдут интенсивные пешие прогулки. Ваш дом или офис расположены в 2-3 км от метро? Попробуйте каждый день проходить эту дистанцию пешком. Через несколько недель вы заметите позитивный эффект на коже.

Поддерживать здоровье с помощью массажа можно прямо на работе, если ваш работодатель заказывает массаж в офис или на мероприятие. Здесь подходят массаж всего тела, лимфодренажный массаж и массаж шейно-воротниковой зоны. Даже короткое 15-минутное воздействие на мышцы уже может оказать общий оздоровительный эффект на организм.

Сейчас корпоративный массаж — это активно развивающийся тренд, причем не только в крупных, но и в небольших компаниях. Если вы хотите совместить приятное с полезным, можно предложить работодателю пригласить массажистов на выездной сеанс массажа. Например, еженедельное посещение специалиста можно сделать приятной и полезной привычкой всего офиса для поддержания высокой работоспособности сотрудников. Или вы можете порадовать свой коллектив расслабляющим массажем шейно-воротниковой зоны на корпоративе. Вот небольшой список компаний, которые уже пользуются такой услугой: Яндекс, Ростелеком, МТС, Лукойл, Gardex, Pixonic и др.