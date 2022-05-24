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2 часа назад

Главные причины шелушения кожи на лице

Lenta.ru

Российский дерматолог Мария Козырева перечислила главные причины шелушения кожи на лице. Ее комментарии приводит издание «МедикФорум».

Главные причины шелушения кожи на лице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, причины возникновения упомянутой проблемы могут быть как внутренними, так и внешними.

«К первым мы относим нарушение водного режима, избыток мочегонных напитков (кофе, крепкие чаи), несбалансированный пищевой режим, в частности чрезмерное употребление быстрых углеводов»,

— объяснила Козырева.

Кроме того, доктор отметила, что сбой гормонального фона, нехватка в ежедневном рационе белков, жирорастворимых витаминов Е, А и D, витаминов группы В и С также могут привести к шелушению кожи.

Внешними причинами специалистка назвала ежедневный домашний уход за лицом и агрессивные факторы окружающей среды, такие как ультрафиолет и перепады температур. В связи с этим Козырева порекомендовала ограничивать пребывание на солнце или на морозе, а при подборе косметических средств обращаться за консультацией к дерматологу. Вдобавок она также посоветовала пить достаточное количество воды, не прибегать к жестким диетам, отказаться от перекусов, стараться избегать стрессовых ситуаций и соблюдать все этапы ухода за лицом — очищение, тонизирование, питание и увлажнение.

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