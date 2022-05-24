Главные причины шелушения кожи на лице

Кроме того, доктор отметила, что сбой гормонального фона, нехватка в ежедневном рационе белков, жирорастворимых витаминов Е, А и D, витаминов группы В и С также могут привести к шелушению кожи.

Внешними причинами специалистка назвала ежедневный домашний уход за лицом и агрессивные факторы окружающей среды, такие как ультрафиолет и перепады температур. В связи с этим Козырева порекомендовала ограничивать пребывание на солнце или на морозе, а при подборе косметических средств обращаться за консультацией к дерматологу. Вдобавок она также посоветовала пить достаточное количество воды, не прибегать к жестким диетам, отказаться от перекусов, стараться избегать стрессовых ситуаций и соблюдать все этапы ухода за лицом — очищение, тонизирование, питание и увлажнение.