"Идеальная" форма губ и вызвала споры в сети

Пластический хирург из Калифорнии Моника Кью назвала идеальную форму губ и вызвала споры в сети. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.
Специалист рассказала, что совершенные губы должны иметь очерченную границу между слизистой рта и кожей губы, а также четкую дугу Купидона — линию верхней губы с углублением посередине.
«Центр губ должен быть объемным. Постепенно губы должны сужаться, уходя в разные стороны, к уголкам. При этом лучше, чтобы уголки губ были немного приподняты», — заявила Кью.
Многие подписчики оказались не согласны с мнением эксперта и поспешили опровергнуть ее теорию в комментариях под публикацией.
«Не заставляйте меня чувствовать себя хуже», «А у меня как раз уголки губ опущены», «Вы специально сделали так, чтобы я начал комплексовать?», «Кажется, мне надо обратиться за помощью», «Я раздавлен», — высказывались они.
Однако нашлись и те, кто поддержал Кью.
«Спасибо, вы вселили уверенность в меня», «Мне это было важно узнать», «Чувствую себя совершенной», «Супер! Как раз недавно мой парень сказал, что у меня красивые губы», «Отлично, я довольна», — писали юзеры.