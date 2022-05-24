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1 час назад

Пластический хирург назвала идеальную форму губ и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Пластический хирург из Калифорнии Моника Кью назвала идеальную форму губ и вызвала споры в сети. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

"Идеальная" форма губ и вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказала, что совершенные губы должны иметь очерченную границу между слизистой рта и кожей губы, а также четкую дугу Купидона — линию верхней губы с углублением посередине.

«Центр губ должен быть объемным. Постепенно губы должны сужаться, уходя в разные стороны, к уголкам. При этом лучше, чтобы уголки губ были немного приподняты», — заявила Кью.

Многие подписчики оказались не согласны с мнением эксперта и поспешили опровергнуть ее теорию в комментариях под публикацией.

«Не заставляйте меня чувствовать себя хуже», «А у меня как раз уголки губ опущены», «Вы специально сделали так, чтобы я начал комплексовать?», «Кажется, мне надо обратиться за помощью», «Я раздавлен», — высказывались они.

Однако нашлись и те, кто поддержал Кью.

«Спасибо, вы вселили уверенность в меня», «Мне это было важно узнать», «Чувствую себя совершенной», «Супер! Как раз недавно мой парень сказал, что у меня красивые губы», «Отлично, я довольна», — писали юзеры.

Красота,
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